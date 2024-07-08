Muğla’nın Köyceğiz ilçesi, bu yaz sanatseverleri büyüleyecek bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Kitap, film ve sanat günleri adı altında düzenlenecek etkinlikler, 11 Temmuz’a kadar devam edecek.

Etkinliklerin ilk günü, Hangdrum Artist Melih Gezmen’in eşsiz müzik performansıyla başlayacak. Katılımcılar, bu benzersiz enstrümanın büyüleyici tınılarıyla unutulmaz bir konser deneyimi yaşayacaklar.

Canan Küçükeren ile belgesel söyleşi ve imza günü

Etkinliklerin ikinci günü, arkeolog ve yazar Canan Küçükeren’in 'Ege’de Bir Anadolu Uygarlığı: Karia' konulu belgesel söyleşisi ve imza günü ile devam edecek. Küçükeren, Ege Bölgesi’nin zengin tarihi ve kültürel mirasını katılımcılarla paylaşacak.

Kısa film gösterimi ve söyleşi

Üçüncü günde, Erdal Kara’nın sunumuyla 'Mektep' adlı kısa film gösterimi gerçekleştirilecek. Film gösteriminin ardından yapılacak söyleşi ve film tahlili ile sinemaseverler, film hakkında derinlemesine bilgi edinme fırsatı bulacaklar.

Hızlı okuma ve aile okulu sunumları

Dördüncü gün, katılımcılar 'Hızlı Okuma Hafıza Teknikleri' ve 'Aile Okulu' konulu sunumlarla bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacaklar. Bu sunumlar, kişisel gelişim ve aile içi iletişimi güçlendirme konularında önemli ipuçları sunacak.

Sandras’ın çiçekleri belgesel söyleşi ve imza etkinliği

Etkinliğin son gününde ise 'Sandras’ın Çiçekleri' konulu belgesel söyleşi ve imza etkinliği düzenlenecek.