Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Döğüşbelen Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda korkunç bir trafik kazası yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 07 US 680 ve 48 RL 963 plakalı iki araç, Döğüşbelen Işıklı Kavşak’ta çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki araçta da büyük maddi hasar meydana gelirken, kazada 2’si çocuk olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Olayın ardından çevreye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın, bölgedeki yağış nedeniyle kayganlaşan yolda gerçekleştiği öğrenildi.