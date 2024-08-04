Adana'nın Kozan ilçesindeki Kızlarsekisi Mahallesi'nde 2 Ağustos’ta çıkan orman yangınına müdahale eden bir yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su alırken bilinmeyen bir nedenle düştü. Helikopterde bulunan 5 kişilik mürettebat, barajdan yüzerek kurtuldu ve botlarla kıyıya çıkarıldı.

Yangın söndürüldü, sağlık durumu iyi

Orman yangını, diğer ekiplerin müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Sağlık ekipleri, kaza sonrası hastaneye kaldırdıkları 5 kişiyi tedavi etti ve ardından taburcu etti.

Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Enkazın çıkarılması için çalışmalar sürüyor

Ankara ve Adana’dan bölgeye sevk edilen JAK ve SAK ekipleri ile su altı robotları, Mi-8 tipi helikopterin enkazına 38 metre derinlikte ulaştı. Enkazın, barajdaki su seviyesinin 10-15 metre azaltılması ve balon sistemiyle yüzeye çıkarılarak vinçle karaya alınması planlanıyor. Ekipler, hazırlık çalışmalarını sürdürüyor ve enkaz çıkarma işleminin ilerleyen günlerde tamamlanacağı bildirildi.

Editör: Mehrican Candemir