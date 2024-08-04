Adana'nın Kozan ilçesindeki Kızlarsekisi Mahallesi'nde 2 Ağustos’ta çıkan orman yangınına müdahale eden bir yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su alırken bilinmeyen bir nedenle düştü. Helikopterde bulunan 5 kişilik mürettebat, barajdan yüzerek kurtuldu ve botlarla kıyıya çıkarıldı.

Yangın söndürüldü, sağlık durumu iyi

Orman yangını, diğer ekiplerin müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Sağlık ekipleri, kaza sonrası hastaneye kaldırdıkları 5 kişiyi tedavi etti ve ardından taburcu etti.

Enkazın çıkarılması için çalışmalar sürüyor

Ankara ve Adana’dan bölgeye sevk edilen JAK ve SAK ekipleri ile su altı robotları, Mi-8 tipi helikopterin enkazına 38 metre derinlikte ulaştı. Enkazın, barajdaki su seviyesinin 10-15 metre azaltılması ve balon sistemiyle yüzeye çıkarılarak vinçle karaya alınması planlanıyor. Ekipler, hazırlık çalışmalarını sürdürüyor ve enkaz çıkarma işleminin ilerleyen günlerde tamamlanacağı bildirildi.