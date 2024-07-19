2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Sınavlar 30 il ve 35 sınav merkezinde gerçekleştirilecek olup, toplam 171 bin 655 aday sınavlara katılacak.

Sınav takvimi ve detayları

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS Alan Bilgisi sınavları ile ilgili önemli bilgileri paylaştı. 20 Temmuz’da başlayacak olan sınavlar üç oturum şeklinde düzenlenecek:

20 Temmuz Saat 10.15: Kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testleri yapılacak. Sınav 150 dakika sürecek ve 12.45’te sona erecek.

20 Temmuz Saat 14.45: Hukuk, iktisat ve maliye testleri yapılacak. Bu oturum da 150 dakika sürecek ve 17.15’te sona erecek.

21 Temmuz Saat 10.15: İşletme, muhasebe ve istatistik testleri yapılacak. Bu oturum ise 160 dakika sürecek ve 12.55’te sona erecek.

Engelli adaylar için oturumlarda 30 dakika ek süre tanınacak. Her test 40 sorudan oluşacak ve adaylara test başına ortalama 50 dakika cevaplama süresi verilecek, istatistik testinde bu süre 60 dakika olacak.

Güvenlik önlemleri alındı

Sınavlara toplam 171 bin 655 aday başvurmuş durumda. Sınavlar için 448 bina ve 6 bin 341 salon kullanılacak. Toplamda 22 bin 556 kişi sınavlarda görev alacak. Güvenlik açısından da geniş önlemler alınmış olup, 2 bin 727 emniyet görevlisi sahada olacak.

1500'e yakın aday ücretlerden muaf tutuldu

ÖSYM Başkanı Ersoy, 346 engelli adayın sınavlara başvurduğunu belirtti. Ayrıca, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve bu haktan toplam bin 436 aday yararlandı.

Kimliklerinizi unutmayın

Sınav günü kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak. Sınav sonuçları ise 23 Ağustos tarihinde açıklanacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavlara katılacak adaylara başarılar diledi ve sınav görevlilerine de kolaylıklar temennisinde bulundu.