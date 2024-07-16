Bitcoin, ABD başkanlık seçimlerinde Trump'ın rüzgarı arkasına alması ve ABD spot ETF'lerine devam eden girişlerle 65 bin dolara yaklaştı. Bitcoin yeni günde 63.200 dolardan, Ethereum ise 3.405 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin ve kripto para piyasası genel durum

Kripto para piyasasının toplam değeri 2,27 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin'in piyasa değeri 1,24 trilyon dolar, Ethereum'un piyasa değeri ise 409 milyar dolar olarak kaydedildi. ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerine olan ilgi, piyasaya olan güveni artırdı ve art arda yedinci günde 301 milyon dolarlık giriş yaşandı.

Spot Bitcoin ETF’lerine yoğun ilgi

CoinTR Araştırma Departmanı'nın bültenine göre, ABD spot Bitcoin ETF'leri art arda yedinci günde pozitif bir seyir izleyerek 301 milyon dolarlık net giriş bildirdi. Net varlık değeri açısından en büyük spot Bitcoin ETF olan BlackRock’ın IBIT, 117,25 milyon dolarlık net girişle günün en büyük net girişini kaydetti ve pazartesi günü 1,24 milyar dolarlık hacimle en çok işlem gören Bitcoin ETF'i oldu.

Ark Invest ve 21Shares’in ARKB’si de 117,19 milyon dolarlık net girişle BlackRock’ı yakından takip etti. Diğer önemli ETF'ler arasında Fidelity’nin FBTC’si 36,15 milyon dolar ve Bitwise’ın BITB’si 15,24 milyon dolarlık giriş gördü. VanEck, Invesco, Galaxy Digital ve Franklin Templeton fonları da pazartesi günü net giriş kaydetti. Grayscale’in GBTC’si ile Valkyrie, WisdomTree ve Hashdex ETF'leri ise pazartesi günü herhangi bir giriş kaydetmedi. ABD spot Bitcoin fonlarında toplam 2,26 milyar dolarlık işlem yapıldı ve ocak ayından bu yana toplamda 16,11 milyar dolarlık net giriş görüldü.

Ethereum ETF’leri geliyor

Spot Ethereum ETF'lerinin 23 Temmuz'da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bloomberg Kıdemli ETF Analisti Eric Balchunas, sosyal medya platformu X'te 23 Temmuz'u lansman tarihi olarak öngördü. SEC’in ihraççılara çarşamba günü nihai S-1 formlarını teslim etmelerini istediği bildirildi. BlackRock ve Fidelity gibi büyük Wall Street oyuncuları, Spot Ether ETF'lerini mümkün olan en kısa sürede başlatmak için SEC ile çalışıyor.

Güney Kore'de kripto kazançlarının vergilendirilmesi erteleniyor

Güney Kore'nin sağcı siyasi partisi, kripto para kazançlarının vergilendirilmesini üç yıl ertelemeyi önerdi. Eğer yasa kabul edilirse, kripto kazançlarının vergilendirilmesi 2025'ten 2028'e ertelenecek. Ulusal Meclis’in internet sitesinde yer alan açıklamada, "Şu anda kripto paralara yönelik yatırımcı duyarlılığı olumsuz. Ülke hisse senetlerinden daha yüksek risk taşıyan bir varlığa gelir vergisi uygularsa çoğu yatırımcının piyasadan çekilmesi bekleniyor" denildi.

Kripto kazançlarına yüzde 20 vergi uygulanması başlangıçta 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecekti, ancak yatırımcılar ve sektör uzmanlarının yoğun tepkisi nedeniyle iki kez ertelenerek 1 Ocak 2025'e alınmıştı.