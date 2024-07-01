Bu hafta sonu özelinde Bitcoin'de (BTC) yüzde 1'lik bir artış meydana geldi.

Binance'de listelenmiş altcoin performansları

Hafta sonu özelinde altcoin'lerdeki belirsiz trend devam etti. Binance'de listelenmiş altcoin'lerin performansları incelendiğinde, bazı altcoin'lerde yükselişler gözlemlenirken bazıları ise değer kaybetti.

En çok yükselen altcoin'ler

REI: yüzde 18 değer kazandı ve günün en çok yükselen altcoin'i oldu.

NTRN, AUDIO, ZRO ve WIF: Bu altcoin'ler yüzde 10'dan fazla değer kazandı.

En çok düşen altcoin'ler

BNX: yüzde 30 değer kaybederek günün en çok düşen altcoin'i oldu.

AKRO, JUV, BLZ ve MTL: Bu altcoin'ler yüzde 10'dan fazla değer kaybetti.