Kula, bir kez daha ata sporumuz yağlı güreşte sevince boğuldu. Turgutlu Güreş Akademisi Kulübü sporcusu ve Kula doğumlu pehlivan Melih Özdemir, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin 6. ayağı olan Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’nde rakiplerini geride bırakarak “Deste Büyük Boy” kategorisinde birinciliğe uzandı.

Genç pehlivan, gösterdiği üstün azim ve mücadeleyle hem seyircilerin büyük beğenisini kazandı hem de ilçesine büyük bir gurur yaşattı. Özdemir’in elde ettiği başarı, Kula’nın genç sporcularının ulusal arenada adını duyurması açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Spor camiası ve vatandaşlar, Melih Özdemir’in bu başarısının önümüzdeki yıllarda daha büyük şampiyonluklara zemin hazırlayacağına inançla bakıyor. Kula, bir kez daha genç yeteneklerin başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.