Nazilli Belediyesi altyapı sonrası deforme olan yolları yeniliyor



Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; ilçede yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan ve kullanılamaz hale gelen yolları yenileme çalışmalarına başladı.



Uzun süredir devam eden elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet altyapı çalışmalarının ardından bozuk olarak bırakılan yolların vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilediğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Nazillimizde vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için yoğun bir program hazırladık. Fen İşleri Müdürlüğümüz ekipleri, altyapısı tamamlanan bölgelerde hızlıca yol yenileme ve düzenleme çalışmalarını hayata geçiriyor. Bugün Çapahasan Mahallemizdeyiz. Hazırladığımız plan çerçevesinde ilçemizin sokaklarını sırayla yenilenerek modern ve güvenli bir görünüme kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.