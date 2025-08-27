Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Ayvatlar Mahallesi, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Kavun Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Bölgedeki tarımsal faaliyetleri, kültürel değerleri ve doğal güzellikleri tanıtmayı amaçlayan festival, yoğun katılım ve renkli etkinliklerle büyük ilgi gördü.

Ayvatlar Mahalle Muhtarlığı öncülüğünde, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi, Kula Ziraat Odası ve çeşitli sponsorların katkılarıyla düzenlenen festivale; Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, AK Parti İlçe Başkanı Nejat Gülmez, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yağız Kaya,Kula Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Uçak, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival kapsamında düzenlenen “En Lezzetli Kavun Yarışması”, Kula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası tarafından oluşturulan jüri heyeti tarafından değerlendirildi. Dereceye giren üreticilere çeyrek ve gram altın ödülleri takdim edildi. Festival alanında ayrıca mahalli sanatçı Sami Dinç, seslendirdiği türkülerle vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Festivalde konuşan Ayvatlar Mahalle Muhtarı Ali Uğurlu, “İlkini düzenlediğimiz Kavun Festivali’nde bizlere destek veren tüm kurumlarımıza ve katılım sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Amacımız hem üreticilerimizin emeğini desteklemek hem de mahallemizin değerlerini tanıtmaktır” dedi.

Kula Kaymakamı Talha Altuntaş ise festivalin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“İlçemizde ilk kez düzenlenen bu güzel organizasyonun gelecek yıllarda daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmesini arzu ediyoruz. Ayvatlar’ın bereketli topraklarında yetişen kavun, sadece ekonomik bir değer değil, aynı zamanda kültürel bir zenginliğimizdir. Üreticilerimizin alın terini ve emeğini destekleyerek bu değerleri ön plana çıkarmalıyız. Bu tür etkinlikler hem kırsal kalkınmaya hem de sosyal dayanışmaya katkı sağlamaktadır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Festival, gün boyu süren etkinliklerin ardından vatandaşların yoğun ilgisiyle sona erdi.