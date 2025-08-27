Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre bir kez daha öğrenci tercihlerinin en üst sıralarında yer aldı. Lisans programlarında doluluk oranı %95,45, ön lisans programlarında ise %99,78’e ulaşan DEÜ’ye toplam 6 bin 965 yeni öğrenci kabul edildi.

Uluslararası standartlarda eğitim sunan ve öğrencilerini geleceğe hazırlayan DEÜ, Türkiye’nin köklü araştırma üniversitelerinden biri olarak, bu yıl da yüksek talep gördü. ÖSYM’nin açıkladığı verilere göre, 4 bin 673 öğrenci lisans programlarına, 2 bin 292 öğrenci ise ön lisans programlarına yerleşti.

Rektör Yılmaz’dan Öğrencilere “Hoş Geldiniz” Mesajı

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, yeni öğrencilere seslenerek, “2025-YKS yerleştirme sonuçlarıyla ailemize katılan tüm öğrencilerimizi kutluyor, aramıza hoş geldiniz diyorum. Modern kampüslerimiz, güçlü akademik kadromuz ve sosyal etkinliklerimizle dolu bir üniversite hayatı sizleri bekliyor. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde sadece akademik başarı değil, unutulmaz deneyimler de yaşayacaksınız” dedi.

“DEÜ, Geleceğini Şekillendirenlerin Tercihi”

Rektör Yılmaz, üniversitenin tercih döneminde gösterilen yoğun ilgiyi gurur verici bulduğunu ifade ederek, DEÜ’nün sahip olduğu Kurumsal Akreditasyon Belgesi, engelsiz kampüsler, sıfır atık uygulamaları ve uluslararası alandaki projelerin gençlerin üniversite tercihlerinde etkili olduğunu belirtti. Mezunların yüksek istihdam oranları ve kariyer planlama desteği de DEÜ’nün cazibesini artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Kayıtlar Eylül’de Başlıyor

DEÜ’ye yerleşen öğrenciler, kayıtlarını 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden, 1-5 Eylül 2025 tarihlerinde ise yüz yüze yapabilecekler. Öğrenciler her iki yöntemden yalnızca birini tercih edebilecek. Yerleştirme sonuçlarına 25 Ağustos 2025 saat 09.45’ten itibaren ÖSYM’nin ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişilebilecek.