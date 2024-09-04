Kula, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını büyük bir coşkuyla kutladı. Kutlama programı Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İlçe şehitliğinde gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından, Hisarkapı Kavşağı’ndan başlayan kurtuluş korteji, Kent Meydanı’nda son buldu.

Tarihe saygı ve kahramanları anma

Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Kula Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı ve kurtuluş mücadelesinde şehit düşen kahramanları andı. AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun gönderdiği kutlama mesajları okundu.

Şiirler, halk oyunları ve mehteran gösterisi

Kutlamalar, öğrencilerin günün anlamını anlatan şiirleriyle duygusal anlar yaşatırken, halk oyunları, yaren ekibi ve mehteran gösterileri büyük beğeni topladı. Yerel sanatçı Sami Dinç’in müzik dinletisi ve jimnastik gösterisiyle etkinlikler devam etti.

Kutlamalar, saat 16.30’da Leblebiciler Sitesi arkasında düzenlenecek atlı cirit müsabakası ve Manisa Büyükşehir Belediyesi organizesinde saat 21.00’de gerçekleşecek ünlü sanatçı Manuş Baba konseri ile sürecek.

102 yıllık destan gururla yaşatıldı!

Kula’nın kurtuluş kutlamalarına; Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz, Garnizon Komutanı İstihbarat Binbaşı Çağlar Başkurt, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, kamu kurum ve kuruluş başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.