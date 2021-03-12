100’üncü yılda 100 çalışanla İstiklal Marşı

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve 100 belediye çalışanı, 12 Mart İstiklâl Marşının Kabulünün 100’üncü yılında Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda İstiklal Marşı’nı okudu

12 Mart İstiklâl Marşının kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı nedeniyle düzenlenen etkinliğe vatandaşlarda katıldı. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde hazırlanan organizasyonda Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen topluluk hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu.

12 Mart 1921’de TBMM tarafından kabul edilen İstiklal Marşı’nın 100. Yılını kutladığımızı hatırlatan Başkan Mustafa İduğ, “17 Şubat 1921’de Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un kaleminden dökülen bu satırlar bağımsızlığımızın simgesidir. Bu ülkede marşımız 100 yıldır okunuyor ve yüzlerce yıl daha okunacaktır. Ne mutlu Türküm Diyene” dedi.