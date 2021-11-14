300 dansçı hünerlerini sergiledi

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen ve iki gün sürecek "Uluslararası Dans Yarışması Haydarpasha Open 2021" başladı

Türkiye Dans Sporları Federasyonu ve World Dance Sport Federation tarafından Haydarpasha Palace Otel'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde yaklaşık 300 dansçı, farklı kategori ve yaş gruplarında, jüri önünde en yüksek puanı alabilmek için yeteneklerini sergiledi.

Yarışma sonunda yetişkinler Latin dansında Berk Can Aydoğan-Heval Irmak Gayretli çifti birinciliği, Mümtaz Cem Eriş-Ece Memiş çifti ikinciliği, Ramazan Anıl Sözen-Veronika Sinevyck çifti de üçüncülüğü elde etti.

Gençler Latin'de ise Arca Gürpınar-Ada Yaldız çifti, yıldızlar Latin'de Marat Mikail Arslan-Nazlı Mina Kara çifti, yıldızlar standartta Marat Mikail Arslan-Nazlı Mina Kara birinciliği elde etti.

Haydarpasha Palace Otel Yönetim Kurulu Üyesi ve Operasyon Müdürü Anıl Sözen, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki federasyon ile ortak çalışma sonucunda yarışmayı düzenlediklerini belirtti. Başarılı bir organizasyon gerçekleştirdiklerini dile getiren Sözen, "İlk günkü yarışlar oldukça güzel geçti. Yarın da 10'u aşkın ülkeden sporcuların katılımıyla ciddi bir yarışma olacak. Organizasyon ülkemize de önemli katkıda bulunacaktır." dedi.

Çocukların spora, dansa teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Sözen, bunun için bugün güzel bir temel attıklarını kaydetti.