7 farklı kadınla bir şiddet öyküsü

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydınlı kadınlar için 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla 'Lal Hayal' tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da izlediği oyunda 7 farklı kadın karakteri canlandırıldı Aydınlı kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde tiyatro oyununda buluştu. Oyuncu Songül Öden'in tek kişilik oyununda Türkiye'nin her köşesinde ve yurtdışında yaşayan yedi farklı kadının yaşadıkları zorluklar, bazen komik bazen de hüzünlü bir şekilde ele alındı. Sevilay Saral'ın yazdığı oyunda Buğra Büyükşimşek ile Hande Kazdal da danslarıyla katkı verdi. Annesinin babası tarafından gördüğü şiddete küçük yaşta tanıklık eden Lal Hayal'in kendisini tanıtmasıyla başlayan oyunda, daha sonra onun hayatına temas eden kadınlar oyuncu Öden tarafından başarıyla canlandırılıyor. Erkek şiddetinin yaşandığı evlere toplumun vurdumduymazlığının da hicivle karışık kıyasıya eleştirildiği oyunda, annesi babası tarafından henüz 27 yaşındayken kafası masaya çarpılarak öldürülen Lal Hayal'in annesiz kalmasına karşın verdiği mücadele hayatına giren diğer kadınlar tarafından anlatılıyor.

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Oyunun sonunda aslında tüm kadınların benzer kaderi yaşadığına vurgu yapılırken, oyundan kalan en vurucu cümle ise kadın dayanışmasının önemine vurgu yapan 'Bir olmazsan bir bir gidersin' oluyor. Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda sahnelenen oyunda Başkan Çerçioğlu'na Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir de eşlik etti.