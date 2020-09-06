İzmir Büyükşehir Belediyesi Açıkhava Sinema Günleri başladı. Her gösterimden önce filmlerle ilgili söyleşilerin de yer alacağı etkinlikler dizisi kapsamında filmler ücretsiz olarak İzmirli sinema severlerle buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi sonbaharı Açıkhava Sinema Günleri’yle karşıladı. Sekiz filmin gösterildiği ücretsiz etkinlikler dizisi 5 Eylül’de 89. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında “Küçük Şeyler” filmiyle başladı. Gösterimler Kültürpark Uzun Havuz’da 21.30’da yapılıyor. Her gösterimden önce sinema yazarı Vecdi Sayar ise filmlerin yönetmenleri ve oyuncularıyla söyleşi yapıyor. Söyleşilerin başlangıç saati ise 21.00. Etkinlikler pandemi önlemleri altında yapılıyor.

7 Eylül 2020 Pazartesi – Kültürpark Uzun Havuz / 89. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında

“Renklerde Kaybolan Hayat: Fikret Mualla”

Yönetmen: Metin Güngör

Senaryo: Metin Güngör

Görüntü Yönetmeni: Veli Kayır, Ovidiu Gyarmath, Nurhan Aktar, Mehmet Yılmaz,

Müzik: Mustafa Budan

Oyuncular: Ali Poyrazoğlu, Metin Güngör, Okan Bayülgen, Şebnem Schaffer, Bedri Baykam, Öznur Kula, Mehmet Tokat, Bora Gencer,

Yapımcı: Metin Güngör

1904 yılında İstanbul’da zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Fikret Mualla, annesinin ölümü sonrası yeniden evlenen babası ve baskıcı toplum düzeniyle uzlaşamaz. Bir dönem İstanbul’da öğretmenlik yapmayı denediyse de, yaşamının büyük kısmını Fransa’da resim yaparak geçirir. Başkalarının bakışıyla ‘deli’, sanat tarihinin yorumuyla ‘dahi’ bir ressamın yaşam serüveni.

8 Eylül 2020 Salı – Kültürpark Uzun Havuz / 89. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında

“Endişe”

Yönetmen: Yılmaz Güney- Şerif Gören

Senaryo: Yılmaz Güney

Müzik: Atilla Özdemiroğlu, Şanar Yurdatapan;

Oyuncular: Erkan Yücel, Kamran Usluer, Ayşe Emel Mesçi, Aden Tolay, Nizam Ergüden

Yapımcı: Güney Film

‘Kan parası’nı ödemek için, Çukurova’nın pamuk tarlalarında mevsimlik işçi olarak çalışan Cevher ve ailesinin öyküsü. Kötü çalışma koşulları nedeniyle işçilerin grev kararı alması Cevher’i zor durumda bırakır; grevi kırarak çalışmayı sürdürür… Bir yanda feodal yapının, öte yanda modernleşme ve sömürü düzeninin çarkları arasında ezilen yoksul köylüler. Erkan Yücel ve Yılmaz Güney’in de anılacağı etkinliğe Erkan Yücel’in eşi Şükran Yücel, oğulları Fırat Yücel, Doğu Yücel) ve “Endişe” filminin oyuncusu Ayşe Emel Mesçi de katılacak.

10 Eylül 2020 Perşembe - Kültürpark Uzun Havuz

“Kardeşler”

Yönetmen: Ömür Atay

Senaryo: Ömür Atay

Görüntü Yönetmeni: A. Emre Tanyıldız

Kurgu: Doruk Kaya, Amon Guilliard,

Özgün Müzik: Erdem Helvacıoğlu, Victor Chouchkov

Yapımcı: Funda Ödemiş

Oyuncular: Yiğit Ege Yazar, Caner Şahin, Gözde Mutluer

İşledikleri cinayetle birbirlerinin yazgısını yaşamak zorunda kalan iki kardeşin öyküsü. Abisinin suçunu üstlenen küçük kardeş çocukluk yıllarını geçirdiği cezaevinden çıktıktan sonra, abisinin kendisi için belirlediği koşullarda yaşarken, bir yandan da vicdanı ile hesaplaşmasını sürdürür. Feodal ahlakın zincirlerini kıramayan aile yapısının kurbanı olan iki kardeş aynı kadına ilgi duyunca, çatışma büyür.

11 Eylül 2020 Cuma – Kültürpark Uzun Havuz

“Görülmüştür”

Yönetmen: Serhat Karaaslan

Senaryo: Serhat Karaaslan

Görüntü Yönetmeni: Meryem Yavuz

Kurgu: Ali Aga;

Oyuncular: Berkay Ateş, Saadet Işıl Aksoy, Ercan Kesal, İpek Türktan, Füsun Demirel, Erdem Şenocak, Müfit Kayacan

Yapımcı: Serkan Çakarer

Mahkumların mektuplarını denetlemekle görevli bir gardiyan, çalışma saatleri dışında yaratıcı yazarlık kurslarına devam etmektedir. Okuduğu bir mektup ve içinden çıkan fotoğrafın ilgisini çekmesi sonucu, mektup sahibi mahkumun aile yaşamına ilişkin kaygılar duymaya başlar. Gerçekle düşgücü arasındaki sınırı tartışan, cezaevi yaşamından gerçekçi kesitler taşıyan bir yapım.

12 Eylül 2020 Cumartesi - Kültürpark Uzun Havuz

“Kapı”

Yönetmen: Nihat Durak

Senaryo: Filiz Üstün Durak

Görüntü Yönetmeni: Eyüb Boz

Müzik: Güldiyar Tanrıdağlı

Kurgu: Akın Denizli

Oyuncular: Kadir İnanır, Vahide Perçin, Timur Acar, Erdal Beşikçioğlu, Aybüke Pusat, Sermet Yeşil, Menderes Samancılar, Nilay Erdönmez, Şerif Erol, Serhan Midyat Yapımcı: Önder Köse, Filiz Üstün Durak

Ülkeyi terk edip, Almanya’ya yerleşmiş Süryani bir aile, yıllar önce öldürülen oğullarının cesedini teşhis etmek için Midyat’a döner. Baba evi sapasağlam durmaktadır ama geleneksel motifler içeren güzelim ahşap kapısı satılmıştır. Kapının peşinden uzun bir yolculuğa çıkan Yakup’un serüveni, ayrımcılığa karşı bir çağrı niteliğinde.

13 Eylül 2020 Pazar - Kültürpark Uzun Havuz

“Nuh Tepesi”

Yönetmen: Cenk Ertürk

Senaryo: Cenk Ertürk

Görüntü Yönetmeni: Federico Cesca

Müzik: Leon Gurvitch

Kurgu: Yorgos Mavropsaridis

Oyuncular: Ali Atay, Haluk Bilginer, Arin Kusaksizoglu, Hande Doğandemir, Mehmet Özgür

Yapımcı: Alp Ertürk, Tuna Ertürk

Doğduğu köydeki bir ağacın altına gömülmek isteyen baba ile evliliğinde sorun yaşayan oğlunun yaptıkları yolculuk iki erkeğin birbirini daha iyi tanımalarına neden olur. Baba, çocukken kendi elleri ile diktiği ağacı aramaktadır. Oysa tepedeki ağaç, köyün çıkarcı muhtarı tarafından bir ziyaret mahalline dönüştürülmüştür.





