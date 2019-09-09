Açıkhavada ünlüler geçidi

İzmir Fuar Açıkhava'da 21 Eylül'de başlayacak olan konserlerde birbirinden ünlü isimler sevenlerinin karşısına çıkacak.
Konserlerde Zülfü Livaneli, Kenan Doğulu, Ayta Sözeri, Erol Evgin, Duman, Rubato & Mehmet Erdem, Yaşar, Sertab Erener, Candan Erçetin, Manuş Baba, Sıla ve Mabel Matiz sahne alacak. Ünlü isimlerin yer alacağı açıkhava etkinlikleri, eylül ve ekim akşamlarına renk katacak.
21 Eylül 2019 Cumartesi / Zülfü Livaneli
28 Eylül 2019 Cumartesi / Kenan Doğulu
2 Ekim 2019 Çarşamba / Ayta Sözeri
5 Ekim 2019 Cumartesi / Erol Evgin 50. yıl
6 Ekim 2019 Pazar / Duman
7 Ekim 2019 Pazartesi / Rubato & Mehmet Erdem
9 Ekim 2019 Çarşamba / Yaşar
11 Ekim 2019 Cuma / Sertab Erener
12 Ekim 2019 Cumartesi / Candan Erçetin
13 Ekim 2019 Pazar / Manuş Baba
18 Ekim 2019 Cuma / Sıla
20 Ekim 2019 Pazar / Mabel Matiz