Ailecek İzlemeniz İçin Seçtiğimiz Filmler

Malum, sinema sektörü, binlerce farklı türden oluşmakta. Çekirdek ailenize, çocuklarınıza hem eğitici hem öğretici olması adına her türlü filmi izletemeyebilirsiniz.
Bunun için size ve ailenize özel, özellikle çocuklarınızla birlikte gönül rahatlığıyla izleyebileceğiniz birkaç filmi, detayları ve hikayeleriyle birlikte sizler için derledik. Böylelikle film izle keyfini en güzel şekilde yaşamış olacaksınız.
Bu filmlerle hem ailenizle harika vakit geçirecek, hem evde kalmak zorunda olduğumuz bu dönemlerde biraz da olsa can sıkıntınısı unutacak ve kendini hayal dünyasına kaptıracaksınız. Hadi gelin ailecek izleyebileceğiniz bu müthiş filmlere bir göz atalım.
1. Evde Tek Başına
Aile deyince ilk aklımıza gelen filmdir Evde Tek Başına, birçok ülkede her yılbaşı gecesi bu filmi izlemek adettir. Bende her sene bir kez izlerim, asla sıkılmayacağım bir film. Tam bir komedi, asla eskimeyen bir film. Fimde ki baş karakterimiz, çok gariptir ki ailesi Fransa’ ya giderken evde unutulur. Filmin eğlencesi daha ilk dakikadan başlıyor. Kevin korkmuş gibi görünse de, onun için büyük bir serüven başlamak üzeredir. Küçücük yaşında ne korkusuz çocuk ama! Tam olarak bir çocuğun hayal gücünü gerçek hayata nasıl aktarabilir bunu göreceksiniz.
Eve girmeye çalışan hırsızlarına başına büyük bir dert olacaktır. Planları çocukça görünse de, Kevin bir süre sonra hırsızları bıktıracaktır ve onları hırsız yapmalarına bin pişman edecektir.
2. 3 İdiots – 3 Aptal
Biz Bollywood filmlerini tam olarak bu müthiş film sayesinde tanıdık. Üniversitede tanışan üç farklı arkadaşın çok garip hikayesini anlatıyor bize. Kimi zaman bir tebessüm, kimi zaman birkaç damla gözyaşı, kimi zaman kahkahalarla izleyeceğiniz bir film.
Baş karakterimiz ise sadece Türkiye’ de değil, dünyada da tanınan ünlü oyuncu Aamir Khan. Eh Aamir Khan sevdalıları gayet iyi bilir ki, eğer bir filmde Aamir Khan oynuyorsa o filmin kötü olmasına imkan yoktur. Bu filmi kesinlikle sadece kendinize saklamamalısınız. Ailecek izlemeniz gereken bir film.
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