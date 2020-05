Ailecek İzlemeniz İçin Seçtiğimiz Filmler

Malum, sinema sektörü, binlerce farklı türden oluşmakta. Çekirdek ailenize, çocuklarınıza hem eğitici hem öğretici olması adına her türlü filmi izletemeyebilirsiniz.

Bunun için size ve ailenize özel, özellikle çocuklar ı n ı zla birlikte g ö n ü l rahatl ığı yla izleyebilece ğ iniz birka ç filmi, detaylar ı ve hikayeleriyle birlikte sizler i ç in derledik. Böylelikle film izle keyfini en güzel şekilde yaşamış olacaksınız.

Bu filmlerle hem ailenizle harika vakit geçirecek, hem evde kalmak zorunda oldu ğ umuz bu d ö nemlerde biraz da olsa can s ı k ı nt ı n ı s ı unutacak ve kendini hayal d ü nyas ı na kapt ı racaks ı n ı z. Hadi gelin ailecek izleyebilece ğ iniz bu m ü thi ş filmlere bir g ö z atal ı m.

1. Evde Tek Ba şı na

Aile deyince ilk akl ı m ı za gelen filmdir Evde Tek Ba şı na, bir ç ok ü lkede her y ı lba şı gecesi bu filmi izlemek adettir. Bende her sene bir kez izlerim, asla s ı k ı lmayaca ğı m bir film. Tam bir komedi, asla eskimeyen bir film. Fimde ki ba ş karakterimiz, ç ok gariptir ki ailesi Fransa ’ ya giderken evde unutulur. Filmin e ğ lencesi daha ilk dakikadan ba ş l ı yor. Kevin korkmu ş gibi g ö r ü nse de, onun i ç in b ü y ü k bir ser ü ven ba ş lamak ü zeredir. K üçü c ü k ya şı nda ne korkusuz ç ocuk ama! Tam olarak bir ç ocu ğ un hayal g ü c ü n ü ger ç ek hayata nas ı l aktarabilir bunu g ö receksiniz.

Eve girmeye çal ış an h ı rs ı zlar ı na ba şı na b ü y ü k bir dert olacakt ı r. Planlar ı ç ocuk ç a g ö r ü nse de, Kevin bir s ü re sonra h ı rs ı zlar ı b ı kt ı racakt ı r ve onlar ı h ı rs ı z yapmalar ı na bin pi ş man edecektir.

2. 3 İ diots – 3 Aptal

Biz Bollywood filmlerini tam olarak bu müthi ş film sayesinde tan ı d ı k. Ü niversitede tan ış an üç farkl ı arkada şı n ç ok garip hikayesini anlat ı yor bize. Kimi zaman bir tebess ü m, kimi zaman birka ç damla g ö zya şı , kimi zaman kahkahalarla izleyece ğ iniz bir film.

Ba ş karakterimiz ise sadece Türkiye’ de de ğ il, d ü nyada da tan ı nan ü nl ü oyuncu Aamir Khan. Eh Aamir Khan sevdal ı lar ı gayet iyi bilir ki, e ğ er bir filmde Aamir Khan oynuyorsa o filmin kötü olmas ı na imkan yoktur. Bu filmi kesinlikle sadece kendinize saklamamal ı s ı n ı z. Ailecek izlemeniz gereken bir film.

