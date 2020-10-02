Alaçatı Turizm Derneği, turizmi sanat ile buluşturdu. Alaçatı'da Dört Mevsim Sanat etkinliği ilk günden büyük ilgi gördü. Etkinlik kapsamında 20 otel aynı anda farklı sergilere ev sahipliği yaptı

Alaçatı’da turizmin “dört mevsim” sürmesi için düğmeye basıldı. Alaçatı Turizm Derneği, turizmin sanat ile birlikte dört mevsime yayılması için muhteşem bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. 4 Ekim‘e kadar sürecek "Alaçatı'da Dört Mevsim Sanat" etkinliği kapsamında 20 otel aynı anda farklı sergilere ev sahipliği yaptı, sanatseverlerin akınına uğradı. Alaçatı'da Dört Mevsim Sanat etkinliğinin ilk konukları Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği (FICF) üyeleri ile sanatçılar Esra Meral, Zerrin Çiğdemli Aner, Gülpare Yeşilpınar, Betül Vural, Pervin Bülbül, Dr. Tülay Güzeldere, Fevziye Özmen, Fatih Özmen gibi isimlerin yer aldığı 40 sanatçı oldu. Sanatçıların eserleri 20 otel ve işletmenin ev sahipliği yaptı dev bir açık hava sergisinde görücüye çıktı. İlk günden yoğun ilgi gören sergiye Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran başta olmak üzere pek çok sanatsever katıldı. Etkinlikte pandemi tedbirlerinin tamamının alındığı da dikkat çekti.

Sanatçılar sahip çıktı

Projenin küratörü Eda Aner, 10 yıl önceki sanatsever Alaçatı'yı geri istemek üzere yola çıktıklarını belirterek "İnsanları burada sanatla iç içe olduğu haliyle yeniden görmek istiyoruz” dedi. Pandemiden dolayı tedbirleri gözeterek her otelde bir sanatçı ve eserlerini ağırlamaya karar verildiği ifade eden Aner “Kimsenin ticari bir beklentisi yok. Biz sanatçılara, sanatçılar da bize sahip çıktı” dedi.

Alaçatı sanatla yaşayacak

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu ise Alaçatı'nın en önemli değerinin sanat olduğunu hatırlatarak "Popülist kültür ve giderek yükselen kiralar ile birlikte sanatın yaşanamaz hale geldiğine şahit olduk. Alaçatı’nın özünde olan sanatı yeniden ön plana çıkarmak için kolları sıvadık. Bugün gelecek için güzel bir tohum attık. Sanat turizm ile birlikte dört mevsim devam edecek. Alaçatı’nın unuttuğumuz sanat geçmişini geri getireceğiz. Etkinliklerin sonu gelmeyecek. Meditasyondan doğa yürüyüşlerine, caz konserlerine kadar bir çok etkinlikle Alaçatı’yı sanatla her zaman iç içe yaşayacağız” dedi.

12 ay yaşayan Çeşme

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise Alaçatı Turizm Derneği'ne bu projeyi hayata geçirdikleri için teşekkür ettiğini söyledi. 12 ay yaşayan bir Çeşme için turizmde çeşitlilik olması gerektiğine değinen Oran "İnanıyorum ki koronavirüs bittikten sonra Çeşme’nin her mahallesinde sivil toplum örgütleri bizimle beraber olacak, kültür ve sanat faaliyetleri Çeşme’nin her yerinde devam edecek” diye konuştu.