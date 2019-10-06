Altın Güvercin'i uçuranlara teşekkür

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 6 yıl aradan sonra 2- 7 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması'na katkıda bulunan sponsorlara düzenlenen kokteyl ile plaket ve teşekkür belgeleri verildi. Kokteylde, dünyaca ünlü caz müzik sanatçısı Hayati Kafe, konser verdi.

Kuşadası'nda 2- 7 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması'na destek veren sponsorlara plaket ve teşekkür belgelerinin dağıtılması için Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda kokteyl düzenlendi. Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Sanat ve Kültür Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen kokteyle Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, KUSAV Başkanı Levent Köylü, sponsor kurum temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. İlk olarak kokteyle katılanlara Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması organizasyonunun kısa bir filmi izletildi.

Bu başarı hepimizin

Daha sonra bir konuşma yapan Ömer Günel, 6 yıl aradan sonra yeniden düzenledikleri Kuşadası'nın en önemli markası olan Altın Güvercin Beste yarışmasını sadece hatırlattıkları böyledi. Günel, gelecek yıllarda Kuşadası Altın Güevircirn Beste Yarışması'nı uluslararası platforma taşımayı hedeflediklerini belirterek, "Az önce 20 gün içinde hazırladığımız organizasyonun kısa bir filmini hep beraber izledik. 20 gün içinde neyi başardığımızı daha iyi fark ettim. Tabiki bu başarı hepimizin. Bu dayanışma içinde çok daha büyük organizasyonlara imza atacağız. Bundan eminim. Altın Güvercin'in yeniden kanatlanmasında destek olan herkese Kuşadası adına teşekkür ederim. Sizler olmasaydınız bu başarı bu kadar kısa sürede gerçekleşmezdi" dedi.