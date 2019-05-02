Anadolu Ateşi Westpark'ta

Westpark Outlet'in 1 yaş günü kutlamaları kapsamında 1 Mayıs Çarşamba gecesi Anadolu Ateşi ekibi sahne aldı.

AVM'nin açık otoparkına kurulan dev sahnede gündüz saatlerinde başlayan provalarından sonra Anadolu Ateşi dans ekibi gece boyunca süren dans şovları ile izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. İlk kez bir alışveriş merkezi açık otoparkında halka açık bir şekilde ücretsiz olarak gerçekleşen bu sahne performansına ilgi çok büyük oldu. Açık otopark alanı adeta dolup taşan Westpark'ta, performans sonunda izleyenler sahne gösterisini dakikalarca alkışladı. Etkinliğin sonunda Tankar Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Tan, Anadolu Ateşi dans grubunun mimarı Mustafa Erdoğan'a çiçek takdim etti. İkili sonrasında coşku dolu Anadolu Ateşi dans ekibi ile birlikte Westpark Outlet'in 1. yıl pastasını kesti.