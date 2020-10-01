Antik kentte dev konser

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının titizlikle uygulandığı İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından hazırlanan ‘Anadolu Ezgileri’ konseri Metropolis Antik Kenti’nde gerçekleşti

Torbalı Belediyesi pandemi sürecinde, ara verdiği kültür-sanat etkinliklerine pandemi gölgesinde devam ediyor. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının titizlikle uygulandığı İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından hazırlanan ‘Anadolu Ezgileri konseri Metropolis Antik Kenti’nde geçekleşti. Antik kentte yankılanan Anadolu ezgileri konsere katılan yüzlerce kişiyi büyüledi. Etkinliğe Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Metropolis Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Tekin de katıldı. Antik kentteki konser büyük beğeni topladı. Seyirciler, İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının muhteşem performansları nedeniyle ayakta alkışladı.

Sağlıkçılara jest

Meropolis Antik Kenti’nin Türkiye için önemli bir değer olduğunu ifade eden Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Tekin, “Geçmişi 5 bin yıl öncesine dayanan, antik tiyatroda böyle bir gece yaşamak bizleri çok mutlu etti. Antik kentimizde benzer etkinliklerin devamını istiyoruz. İlerleyen süreçte burada benzer kültür-sanat etkinliklerimiz devam edecek. İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarını kutluyorum. Bize unutulmaz bir gece yaşattılar” ifadelerini kullandı. Öte yandan Torbalı Belediyesi pandemi sürecinde canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına bu konser için ücretsiz bilet hediyesinde bulundu.