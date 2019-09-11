Antikalar İzmir’e 'nefes' olacak

88. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın bu yıl ilk kez ev sahipliği yaptığı Kemeraltı Sokağı’nda düzenlenen “Antika Mezatı”, İzmir’e orman olarak geri dönecek. Araştırmacı yazar – şair Sunay Akın, Konak eski Belediye Başkanı Sema Pekdaş ile İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği’nin gerçekleştirdiği mezatlarla binin üzerinde fidan kent topraklarına kazandırılacak. Fuar boyunca gerçekleşecek açık artırmalarla birlikte özel bir ismin satacağı antikanın bedeli, Ege Orman Vakfı’na bağışlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 6 – 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek genel ticaret fuarı 88. İzmir Enternasyonal Fuarı, geçtiğimiz haftalarda İzmir’de yanan ormanların yaralarını sarmaya devam ediyor. İzmir’in kurtuluş günü 9 Eylül’de gerçekleşen “Orman İzmir” dayanışma konserinin ardından, bir destek de Kemeraltı’ndan geldi. Bu yıl ilk kez 88. İEF’de yer alan, TARKEM’in öncülüğünde kurulan Kemeraltı Sokağı ile birlikte yüzlerce fidan kente kazandırılıyor. Gerçekleşen Antika Mezatları'nda, birbirinden değerli eşyalar, özel bir isimle birlikte satışa çıktı. Buradan gelen gelir Ege Orman Vakfı’na bağışlanırken, etkinlikler İEF sonuna kadar devam edecek.

Sunay Akın desteği

Antika Mezatı’nın ilk gününde araştırmacı yazar – şair Sunay Akın, Yüz Yüze Sohbetler’in ardından ilk açık artırmaya katıldı. 1970’lerin meşhur taş bebeklerinden birinin açık artırmasını yöneten Akın, bebeği imzalayacağını ve alanla birlikte fotoğraf çekileceğini söyledi. Bunun ardından mezatta rekabet arttı. Çekişmeli bir açık artırmanın ardından 25 liradan satışa çıkan porselen bebek, 2 bin liraya satıldı. Gelirin tamamı, yaraların sarılması için Ege Orman Vakfı’na bağışlandı. Bu satışla birlikte fuar sonrasında 200 fidan daha kent topraklarına kazandırılacak.

Fotoğraflar satıldı

TARKEM ile Kentimiz İzmir Derneği; İzmir Fotoğrafı Sanatı Derneği ile birlikte fotoğraf satışı gerçekleştirdi. 47 fotoğrafçının çektiği fotoğraflar, satışa çıktı. Açık artırma yapılarak satılan fotoğraflardan 8 bin 200 lira gelir elde edildi. Satışlardan elde edilen gelirle birlikte 820 fidan Kemeraltı Koruluğu’na dikilecek.

Bin 430 fidan bağışlandı

İEF’nin beşinci gününde gerçekleşen Antika Mezatı’nın açılışını ise Konak eski Belediye Başkanı Sema Pekdaş gerçekleştirdi. 1927 yılında basılan Nutuk, açık artırmaya çıktı. Bir hayli değerli olan Nutuk için açılış fiyatı 250 lira olarak belirlendi. Birçok kişi mezatı yakından takip ederken, ardı ardına gelen tekliflerle rekabet kızıştı. Nutuk için son teklif ise 4 bin 100 lira oldu. Nutuk’un satışından elde edilen gelir, 410 fidana dönüştü. Toplamda bin 430 fidan, fuar sonrasında Kemeraltı Koruluğu’na dikilecek.

Antika Mezatları, fuar sonuna kadar devam edecek. Elde edilecek gelirler, Ege Bölgesi’ne nefes olacak.