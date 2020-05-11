Apartman festivali

Koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mayıs coşkusunu evlerinde yaşayacak olan Narlıdereliler, bu yıl kutlama programlarını ‘Balkon Bahçe Festivali’ ile gerçekleştirecek. Festival için katılımlar sürüyor.

Narlıdere Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Balkon- Bahçe Festivali’ için katılımlar sürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı evlerinde kutlayacak olan vatandaşlar, 13 Mayıs’a kadar apartman ve site olarak festivale katılabilecekler. Başkan Ali Engin “Bu özel günü evlerimizde, balkonlarımızda kutlayacağız. Herkesi davet ediyoruz” dedi.

Coşku evlere taşınacak

Koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mayıs coşkusunu evlerinde yaşayacak olan Narlıdereliler, bu yıl kutlama programlarını ‘Balkon Bahçe Festivali’ ile gerçekleştirecek. Apartman ve site sakinleri, belediye tarafından düzenlenen festivale; En Güzel 19 Mayıs Süslemesi, Kültür Sanat Etkinlikleri, Balkon- Bahçe Spor Aktiviteleri ve Işık Oyunları kategorilerinde katılabilecek. Bu coşkuya ortak olmak isteyenler balkonlarında veya bahçelerinde, tüm sakinlerin desteği ile 19 Mayıs’a özel aktiviteler gerçekleştirilecek. Festivale katılım 13 Mayıs Çarşamba gününe kadar devam edecek. Kutlamalar, belediye ekipleri tarafından kayıt altına alınıp, 19 Mayıs günü klip olarak sosyal medya hesaplarında yayınlanacak. Detaylı bilgi 2383001/ 1501 numaralı telefondan alınabilecek. Festivale katılacak olan apartman ve sitelerin girişine katılım belgesi ve plaket asılacak.

Birlikte kutlayacağız

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Ülkemizi de saran koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan’ı evlerimizde kutladık. 19 Mayıs’ta da muhtemelen kısıtlamalar sürecek. Milli değerlerimizi, halkımızla birlikte layıkıyla kutlamak için Balkon- Bahçe Festivali hazırladık. Tüm apartmanlarımızın ve sitelerimizin duyarlılık göstermesini ve festivalimize katılmasını bekliyoruz” dedi.