Ata Demirer Gazinosu bugün İzmir'de

Sahnelenmeye başladığı günden bugüne kapalı gişe sergilenen "Ata Demirer Gazinosu" Dev Ajans organizasyonu ile bugün saat 21.00 'de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde İzmir seyircisiyle bir araya gelecek.

Türk Sanat Müziği'nden operaya, halk müziğinden popa ve arabeske kadar çok geniş bir repertuvarla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Ata Demirer, gösterisinde seyircisini dünya turuna çıkarıyor. "Biz burada hayali bir gazino yaptık. Seyirciyle birlikte neredeyse her şarkıda dünyanın başka bir ucuna gidiyoruz; Yunanistan, İtalya, Latin Amerika... Bu bir gazino ve gazinoda tek şarkıcı olmaz. Dolayısıyla ben de seslendirdiğim her eserde, başka bir karaktere bürünüyorum" diyen Ata Demirer, şarkı aralarında anlattığı hikayelerle de seyircisine kahkahalar attırıyor. Zaman zaman dansçıların da eşlik ettiği "Ata Demirer Gazinosu" orkestrasını yıllardır olduğu gibi yine Taşkın Sabah yönetiyor. Hem kahkaha hem de unutulmaz bir gazino akşamı için biletler Biletix'te satışta. Yer: Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi Saat:21.00