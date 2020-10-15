Atatürk Gaziemir’e sesleniyor!

Gaziemir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyet tarihinin uyanış ve direnişini anlattığı eseri Nutuk’ta yer alan önemli sözleri ilçenin dört bir yanında bulunan ilan panolarına astı

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1927 yılında, 15 – 21 Ekim tarihleri arasında TBMM’de Cumhuriyet Halk Fırkası üyelerine yaptığı ve 6 gün süren konuşmasından dikkat çekici noktalar, hazırlanan görseller aracılığıyla vatandaşlara ulaştı.

Yarınımıza ışık tutuyor

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Kuvayımilliye ve cumhuriyet tarihi açısından önemli bir tarihsel kaynak olan Nutuk’un, yaşanan olayların belgelere dayandırılarak anlatıldığı millî bir uyanış ve direniş öyküsü olduğunu belirterek şunları söyledi: Nutuk, sadece dönemine değil; günümüze ve geleceğe de ışık tutan, millî bilinci güçlendiren bir kaynaktır. 1919 – 1927 yılları arasında yaşanan olayları akıcı bir dille ortaya koymaktadır. Atatürk ‘1919 senesi Mayısının 19’uncu günü Samsun’a çıktım’ ifadeleriyle başlayan tarihî eserinde çağdaş Türk devletinin kuruluşunun aşamalarını anlatmıştır. Bu eserde tarihi yapanla yazan adeta aynı kişidir. Mustafa Kemal’in Nutuk’u yazmasının temel nedenlerinden biri, millî tarih bilincini geliştirmektir. Nutuk, yalnız geçmişin bir öyküsü olarak kalmayıp yakın tarihimizden alınan ibret dolu deneyimlerle, millî varlığımızın bugününe de yarınına da ışık tutan yüksek bir değer taşımaktadır. Biz de bu değerleri vatandaşlarımıza ulaştırmak için hazırladığımız Atatürk’ün söylevinden dikkat çekici sözlerin yer aldığı görselleri ilçemizdeki ilan panolarına astık. Bu çalışma ile Atatürk’ün Nutuk ile bir anlamda Gaziemir’e ve İzmir’e seslenmesini istedik. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gitmeye devam edeceğiz.