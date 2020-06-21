'Atatürk’ün Adımlarıyla Karşıyaka’ anlatılacak

Karşıyaka Belediyesi’nin küresel salgın döneminde başlattığı ve büyük ilgi gören “Korona Günlükleri”nin 22 Haziran Pazartesi günü, saat 16.00’da yayınlanacak bölümünün konusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Karşıyaka olacak.

Büyük Önder’in Karşıyaka’yı ziyaret ettiği tarih olan 24 Haziran’ın 94. Yılı onuruna ve “Ay Yıldız var göğsümüzde” adıyla düzenlediği kutlama etkinlikleri kapsamında yayınlanacak programda, bu önemli olayın Karşıyaka ve ülkemiz adına taşıdığı anlam işlenecek. Haluk Işık’ın yönettiği, tarih araştırmacısı yazar Ahmet Gürel’in konuk olacağı programda, belediye tarafından kamuya sunulacak “Atatürk’ün Adımlarıyla Karşıyaka” adlı kitabın tanıtımı da yapılacak.

Herkesi bekliyoruz

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, etkinlikle ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Özel yaşamında kentimize verdiği yer, formamıza armağan ettiği Ay-Yıldızımız ve annesi Zübeyde Hanım’ı topraklarımıza emanet etmesiyle paha biçilemez değerde olan Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzü, Karşıyaka’mızı onurlandırmasının 94. Yılında aynı coşkuyla anacağız. Özel etkinliklerimiz yanında, “Korona Günlükleri” de Pazartesi günü yayınlanacak bölümünü, bu önemli olaya ayırdı. Değerli araştırmacı yazar Sayın Ahmet Gürel’in konuk olacağı etkinliğimize, hemşerilerimizi ve yüreği Atatürk’le birlikte atan herkesi davet ediyorum.”