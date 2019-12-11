Atık pille tarih yolculuğu

Bornova Belediyesi'nce başlatılan atık pil toplama kampanyası kapsamında atık pil getiren, kazı çalışmalarının sürdüğü Yeşilova Höyüğü'nü ücretsiz geziyor. Kampanyada, bir yıl içinde yaklaşık 1 ton pil toplandığı belirtildi.

Atık pille tarih yolculuğu
11 Aralık 2019 Çarşamba 11:45

Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'ne girişleri atık pil getirme şartına bağlayan Bornova Belediyesi, bir yılda 25 bin ziyaretçiden yaklaşık 1 ton pil topladı. Binlerce yıllık tarih yolculuğuna, getirdikleri atık pillerle çıkan ziyaretçiler, uzmanların rehberliğinde merkezi gezip aktivitelere katılıyor, sergilenen eserler hakkında bilgi alıyor. Ziyaretçiler, özel olarak hazırlanan Neolitik köyde 8 bin 500 yıl önce yaşamış insanların günlük hayatlarında neler yaptıklarını yaşayarak deneyimliyor.


Kaynak: DHA
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