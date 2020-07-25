Aydın'da Celal Bayar'ın yaptırdığı çeşme restore edildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Milli Mücadele döneminde kaldığı mahalleye gönül borcunu ödemek için yaptırdığı çeşme restore edildi.

Aydın'da Celal Bayar'ın yaptırdığı çeşme restore edildi
25 Temmuz 2020 Cumartesi 13:44

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, gazetecilere, Milli Mücadele yıllarında  "Galip" takma adıyla ülkenin işgalini önlemede önemli role sahip Celal Bayar'ın o yıllarda bir süre Dağyeni Mahallesinde bulunduğunu ve mahallelinin kendisine ilgi göstermesinden dolayı 1957 yılında çeşme yaptırdığını söyledi.

Çeşmenin zaman içinde tahrip olmasından dolayı Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü ile iş birliği ile burayı restore ettiklerini aktaran Öndeş, kültür varlıklarını korumak için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Öndeş, "Bu ve bunun gibi eserler Milli Mücadele döneminde canıyla, kanıyla, malıyla bu cennet vatanı savunan halkımız için bir madalya, bir semboldür. Bizler için de birer gurur kaynağıdır. Bu anlamda büyük mutluluk içerisindeyim. Memleketimize hayırlı olsun." dedi. Çeşmenin üzerinde "Bu köyün çeşmesini armağan etti bize, mübarek su gibi aktı bayar kalbimize" yazısı yer alıyor.

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