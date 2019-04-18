Aydın'da Neşe-i Cümbüş zamanı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni oyunu Neşe-i Cümbüş'ü Aydınlı tiyatroseverlerle buluşturdu.

Aydın'da Neşe-i Cümbüş zamanı
18 Nisan 2019 Perşembe 13:56

Aydın Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Atölyesinde yetişen oyuncular tarafından hazırlanan ve sahnelenen 2 perdelik oyuna vatandaşların ilgisi büyüktü. Bir apartmanda yaşayan, farklı kültürlerde buluşan ve onların garip yaşantısı ile toplumsal tabuların eleştirisini mizahi bir şekilde işleyen Neşe-i Cümbüş seyircilerin oldukça beğenisini topladı. Oyundan büyük keyif aldıklarını ifade eden vatandaşlar, sanata ve sanatçıya desteklerinden dolayı büyükşehir belediye başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Neşe-i Cümbüş 30 Nisan Salı günü saat 20.30'da Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonunda tekrar tiyatroseverlerle buluşacak.

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