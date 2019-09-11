Aydın'da tiyatro oyuncuları aranıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl düzenlediği tiyatro atölyeleri bu yıl da oyunculuk eğitimi alıp sahne tozu yutmak isteyen Aydınlıları bekliyor. 7-14 yaş arası çocuklar, 14-18 yaş arası gençler ve yetişkinler için ayrı ayrı düzenlenen atölyelerin kayıtları başlıyor.

Aydın'da tiyatro oyuncuları aranıyor
11 Eylül 2019 Çarşamba 11:11

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu eğitmenleri tarafından verilecek tiyatro atölyelerinde çocuk ve genç grupları için kayıtlar 16-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Çocuk ve genç atölyelerine kayıtlar Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda yapılacak.

Yetişkin atölyesinde de 16 Eylül'de başlayacak olan kayıtlar 18 Ekim'de son bulacak. Yetişkin atölyesinde kayıtlar Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda ve Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapılabilecek. Tiyatro atölyeleri tamamen ücretsiz düzenlenecek.

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