Aydın'da tiyatro oyuncuları aranıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl düzenlediği tiyatro atölyeleri bu yıl da oyunculuk eğitimi alıp sahne tozu yutmak isteyen Aydınlıları bekliyor. 7-14 yaş arası çocuklar, 14-18 yaş arası gençler ve yetişkinler için ayrı ayrı düzenlenen atölyelerin kayıtları başlıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu eğitmenleri tarafından verilecek tiyatro atölyelerinde çocuk ve genç grupları için kayıtlar 16-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Çocuk ve genç atölyelerine kayıtlar Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda yapılacak. Yetişkin atölyesinde de 16 Eylül'de başlayacak olan kayıtlar 18 Ekim'de son bulacak. Yetişkin atölyesinde kayıtlar Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda ve Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapılabilecek. Tiyatro atölyeleri tamamen ücretsiz düzenlenecek.