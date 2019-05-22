Aydın'da yıl sonu sergisi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın il genelindeki faaliyet gösteren kültür merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca devam ettikleri kurslarda edindikleri deneyimleriyle hazırladıkları işler bir sergiyle taçlandı. Sergide yaklaşık 400 parça iş sergilendi.

Her yaş grubundan kursiyerin işlerinin yer aldığı sergide konuşan kursiyerler, kurslara devam etmekten ve sanatla iç içe olmaktan dolayı çok memnun olduklarını belirtti. Kendilerine verilen imkânlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden kursiyerler, sanatla ilgilenmelerinin kişisel gelişimlerinde de önemli yer tuttuğunu ifade etti.

Sergiyi anne-babalarıyla gezen ve özellikle cam işleme sanatının canlı örneklerinin hazırlandığı bölümde uzun zaman geçiren çocuklar ilk fırsatta kendileri de cam işleme sanatıyla ilgilenmek istediklerini söyledi.