Aydın'da yıl sonu sergisi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın il genelindeki faaliyet gösteren kültür merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca devam ettikleri kurslarda edindikleri deneyimleriyle hazırladıkları işler bir sergiyle taçlandı. Sergide yaklaşık 400 parça iş sergilendi.

Aydın'da yıl sonu sergisi
22 Mayıs 2019 Çarşamba 13:28

Her yaş grubundan kursiyerin işlerinin yer aldığı sergide konuşan kursiyerler, kurslara devam etmekten ve sanatla iç içe olmaktan dolayı çok memnun olduklarını belirtti. Kendilerine verilen imkânlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden kursiyerler, sanatla ilgilenmelerinin kişisel gelişimlerinde de önemli yer tuttuğunu ifade etti.

Sergiyi anne-babalarıyla gezen ve özellikle cam işleme sanatının canlı örneklerinin hazırlandığı bölümde uzun zaman geçiren çocuklar ilk fırsatta kendileri de cam işleme sanatıyla ilgilenmek istediklerini söyledi.

Önceki Haber
Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi hep kapalı gişe
Sonraki Haber
Ege'de Karma Sergi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.