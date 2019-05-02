Aydın renklendi

Aydın'da üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen boya partisinde renkli görüntüler yaşandı.

Aydın renklendi
02 Mayıs 2019 Perşembe 11:09

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 24. Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında kampüsteki Tralleis Meydanı'nda boya partisi düzenlendi. Etkinliğe katılan yüzlerce öğrenci, ücretsiz dağıtılan nişasta ve gıda boyasından üretilmiş çeşitli renklerdeki boyaları birbirine attı.

Boyaların havaya saçıldığı anda renkli görüntüler oluştu. Etkinlikte öğrenciler seslendirilen müzikle dans etti. Üniversite öğrencisi Berna Şaşmaz, şenliklerin çok güzel geçtiğini belirterek, boya partisinde eğlendiklerini ifade etti. Melike Gültekin de üniversitede ilk kez böyle bir etkinlik düzenlendiğini vurgulayarak, burada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

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