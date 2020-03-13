Bahçeşehir Koleji ve bursluluk sınavı

Tam burslu veya belli bir yüzdeye sahip burslu okumak için Bahçeşehir Koleji bursluluk sınavına yönelik formu doldurulması gerekmektedir.

Bahçeşehir koleji bursluluk sınavı , hem velilerin hem de öğrenciler için önem arz etmektedir. Bu kapsamda Bahçeşehir Koleji’nin eğitimini almak isteyen öğrencilerin burs ile ilgili bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Bahçeşehir bursluluk sınavı

Tam burslu veya belli bir yüzdeye sahip burslu okumak için Bahçeşehir Koleji bursluluk sınavına yönelik formu doldurulması gerekmektedir. Bu forma, okulun internet sitesi üzerinden ulaşabilmek mümkündür. bunun için öğrencilerin burs sınavına yönelik online olarak ön kayıt formu doldurmaları gerekmektedir. Bu kapsamda öğrencilerin başarı sıralaması da burs ile ilgili etkiye sahiptir.

Başarı oranının yüksek olması, burs kazanan öğrencilerin belirlenmesinde etkili bir faktördür. Başarı oranının yanında belirleyici diğer bir faktör ise, öğrencilerin ön kayıt formu doldurma sıralaması olarak bilinmektedir. Daha detaylı bilgilere sahip olmak için en yakın kampüsün müdürlüğüne gidilerek, gerekli olan bilgilere ulaşım sağlanabilmektedir.

Bahçeşehir Koleji’nde eğitim ücretleri

Bahçeşehir Koleji’nde eğitim almak isteyen öğrenciler ve çocuklarının Bahçeşehir Koleji’nde eğitimlerini tamamlamalarını isteyen velilerin ücretler hakkında bilgi alması için, kolej müdürlüklerine gitmeleri gerekmektedir. Bunun dışında her eğitim ücreti, seçilecek olan kolejin kampüsüne göre farklılık gösterebilmektedir. Bunun sebebi ise, hem öğrenim durumu hem de kampüsün bulunduğu muhit olarak bilinmektedir.

Öğrencilerin Bahçeşehir Koleji bursluluk sınavı için öncelikle form doldurmaları gerekmektedir. Sonrasında ise, kolejin düzenlemiş olduğu oturumlara katılım sağlayarak belli bir başarı oranı yakalaması gerekmektedir.

Burslu öğrencilerin belirlenmesi

Burslu okumaya hak kazanan öğrencilerin belirlenmesi öncelikli olarak sınavdan alınan başarı puanına bağlı olarak gelişmektedir. Bu kapsamda önceden belirlenmiş burs yüzdeleri ve alınması gereken puanlara yönelik analizler yapılmaktadır. Analizlerin sonuçlarına göre öğrenciler belirlendikten sonra ise, sıralamanın yapılması gerekmektedir. Burslu olarak okuyacak öğrenci sayısı, okulun belirlemiş olduğu kontenjana göre farklılık gösterebilmektedir.

Öğrencilerin burslu olarak kaydının yapılması için, velilerinin okul yönetimi ile sözleşme imzalaması gerekmektedir. Okulda öğrencinin bursunun kesilmemesi için ise, öğrencinin başarı yüzdesinde yıl boyunca bir düşüş gözlemlenmemesi önemlidir. Aynı zamanda öğrencilerin burs kazanmalarını belirleyen diğer bir faktör de ön kayıt formu sıralaması olarak bilinmektedir.







