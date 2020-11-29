Balkon konseriyle mahalleye moral

Müzik öğretmeni ve klarnet sanatçısı Barış Özkaya ile annesi Sevim Özkaya, sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı saatlerde verdikleri balkon konserleriyle mahalle sakinlerine müzik ziyafeti sunuyor

İzmir'de yaşayan müzik öğretmeni Barış Özkaya ile annesi Sevim Özkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında komşularına moral verebilmek için evlerinin balkondan konser düzenliyor. Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klarnet Bölümünden mezun olan 32 yaşındaki müzik öğretmeni Barış Özkaya, yıllarca bazı sanatçıların saz ekiplerinde klarnet sanatçısı olarak yer aldı. Sahne performansının yanı sıra 3 yıl önce kentte bulunan özel bir okulda müzik öğretmeni olarak göreve başlayan Özkaya'nın müziğe olan ilgisi 50 yaşındaki annesi Sevim Özkaya'yı da etkiledi. Amatör olarak darbuka çalmaya başlayan anne, oğlundan aldığı eğitimle kendini geliştirdi. Kovid-19 kısıtlamalarıyla mart ayından bu yana balkondan konser vermeye başlayan anne-oğul, yaz aylarında ara verdikleri konserlerine kısıtlamaların geri gelmesiyle yeniden başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde enstrümanlarıyla evlerinin balkonuna çıkan Barış Özkaya ve annesi, mahalle sakinlerine bir saat boyunca konser veriyor.

Balkon ve pencerelere çıkarak konseri dinleyen, parça isteyen komşuları, konser sonunda ise anne ve oğluna alkışlarıyla teşekkür ediyor.

Çok heyecanlanıyorum

Müzik öğretmeni Barış Özkaya, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında, mesleğiyle insanları mutlu etmek istediğini söyledi. En büyük desteği annesinden gördüğünü belirten Özkaya, "Annem bana 'balkon konseri verelim' dedi. Mart ayında ilk konseri verdiğimizde çok mutlu olduk. 15 yıldır klarnet sanatçısı olarak birçok ünlü isimle sahne aldım ama balkonda annemle verdiğim konserde çok heyecanlanıyorum. Çok kötü bir süreçten geçiyoruz, insanları mutlu ediyorsak ne mutlu bize. Annemle birlikte hep evimizin balkonunda konser verdik. Dünya bu Kovid-19 belasını yendiği zaman açık alanda bir konser vermek istiyoruz. O konsere müzisyen arkadaşlarımı da davet edeceğim." diye konuştu. Özkaya, mahalle sakinlerinin sabahtan itibaren kendilerini arayarak konserde çalacakları şarkıları sorduğunu, birçoğunun kendilerini sosyal medyadan paylaştığını anlattı.

İstek şarkılar

Anne Sevim Özkaya da oğluyla her zaman gurur duyduğunu, onun sayesinde darbuka çalmayı öğrendiğini ifade etti. Özkaya, "Onunla konser verirken kendimi mutlu hissediyorum. Hoşuma gidiyor. Komşularımız da mutlu oluyor. Bizden çalmamızı istedikleri parçalar oluyor. Onları seslendiriyoruz. Umarım bu zor günler bir an önce biter de mahallemizde güzel bir konser veririz." dedi. Mahalle sakinlerinden Özkan Karadaş ise Barış ve Sevim Özkaya sayesinde Kovid-19'un getirdiği endişe ortamından biraz olsun sıyrılabildiklerini ifade etti.

Konser saatini sabırsızlıkla beklediklerini dile getiren Karadaş, "Evde olmaktan çok sıkıldık. Onların verdiği konserle bir nebze olsun bu hastalığı unutuyorum. Evimin balkonundan onların çaldıkları şarkılara eşlik ediyorum." diye konuştu.



