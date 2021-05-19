Başkan Soyer Buca’da Işılay Saygın Kütüphanesi’ni açtı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca’da Işılay Saygın Kütüphanesi’nin açılışında konuştu. Soyer, “İzmir bir gençlik ve üniversite şehri. En çok ihtiyacı olan şey kütüphane, gençlerin çalışabileceği alanlar. Buca’nın güzel gençlerine hayırlı olsun” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir’e bir kütüphane daha kazandırdı. Buca Işılay Saygın Meydanı’ndaki Göç ve Anı Evi’nin ek binası restore edilerek kütüphaneye dönüştürüldü. Kütüphanenin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir bir gençlik ve üniversite şehri. En çok ihtiyacı olan şey kütüphane, gençlerin çalışabileceği alanlar. Rahmetli Işılay Saygın’ın ismini taşıyan bu kütüphane şu an 550 civarında Türkçe kitap, 200 civarında İngilizce romana ev sahipliği yapıyor. Normalleşmeyle beraber 08.00- 22.00 arası hizmet verecek. Buca’nın güzel gençlerine hayırlı olsun” dedi.

Başkan Tunç Soyer’e eşi Neptün Soyer, CHP PM Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay, Yıldız Devran, Suphi Şahin, Barış Karcı, Buca ilçe teşkilatı ve Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları katıldı.

Atatürk’ün 4 boyutlu modeli ile fotoğraf

Başkan Soyer kütüphanede çocuklarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kütüphaneye kazandırılan Atatürk 4D kitaplarını da inceleyen Başkan Soyer, eşi Neptün Soyer ile beraber kitabın içindeki posteri kullanarak Atatürk’ün 4 boyutlu modeli ile fotoğraf çektirdi.

Buca Işılay Saygın Kütüphanesi’nin meydanda bulunan bahçesinde basamaklı oturma alanları oluşturuldu. Bu alanda kitap imza etkinlikleri ve yazar söyleşileri yapılması da planlanıyor. Işılay Saygın Meydanı’nda sanatsal bir bütünlük oluşturmak için önümüzdeki haftalarda kütüphane duvarına tematik mural çalışması da yapılacak.