Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı projeyle, Batı Karadeniz Bölgesi’nin tek antik tiyatrosu olan Konuralp Antik Tiyatrosu’nda Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile Düzce Belediyesi’nin ortaklığıyla kazı çalışmaları aralıksız sürüyor.

Batı Karadeniz’in Efes’i olarak adlandırılan ve tarihi milattan önce 3'üncü yüzyıla kadar dayanan Konuralp Antik Tiyatrosu’nda kazıların 3 yıl içinde bitirilip, kentin ziyaretçilere açılması planlanıyor. Düzce'nin Konuralp bölgesinde bulunan, tarihi milattan önce 3'üncü yüzyıla dayanan ve bilinen adı Prusias ad Hypium Antik Kenti olan alanda, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ile Düzce Belediyesi'nin katkılarıyla kazı çalışmaları başladı. Kazılarda yıllardır üstü kapatılan ya da kapanan çok sayıda dehliz, bütünlüğü bozulmayan bazı kütleler ile antik eşyalara rastlandı. Bütün bulunan eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Konuralp Müzesi’nde koruma altına alındı.

kazılara hız verdik

Batı Karadeniz Bölgesi'nin tek antik tiyatrosu olma özelliğini taşıyan bölgedeki kazı çalışmaları hakkında bilgiler veren Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Biz daha önce başlatılan kazılara hız verdik. Özellikle belediyemiz bünyesinde ciddi bir iş gücü desteği veriyoruz. Yaklaşık 50 kişilik iş gücüyle bu çalışmaları destekliyoruz. Esasen çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde yürüyor. Düzce Üniversitesi’nin danışmanlığında devam ediyor. Biz belediye olarak iş gücü ve teknik destek gibi konularda yardımcı oluyoruz. Burada bir tarihi tiyatroyu, antik kenti gün yüzüne çıkarıp, Türkiye ve dünya turizminin hizmetine sunmak istiyoruz. Bu çalışmaları inşallah 3 yıl içinde tamamlayacağız. Bunun sonucunda sadece kazı değil, kazıyla birlikte restorasyon çalışmalarını da yürüteceğiz. Güzel bir çalışma yürütüyoruz. Motivasyonumuz oldukça yüksek. Sadece işçilerimiz değil, belediye çalışanlarımızda kazılara katılıyor" diye konuştu.



