Bayır, kitabını İstanbul'da imzaladı

CHP'li Bayır'ın yaşamını kaleme aldığı 'Benim En Güzel Hikayem, Hayatım' İstanbullu kitapseverlerle buluştu. Bayır, yoğun ilgi gösterilen kitabını okurları için imzaladı.

Halil Özcan - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın otobiyografisini kaleme aldığı 'Benim En Güzel Hikayem, Hayatım' adlı kitabı İstanbullu okuyucularla buluştu.CHP'li Bayır, hayat hikayesini konu alan 365 sayfalık kitabını, 8. Sarıyer Edebiyat Günleri kapsamında gerçekleşen imza gününde okuyucularına imzaladı. Geliri, Bayır'ın kendi kurduğu 'Kır Çiçekleri' adlı eğitim bursuna aktarılacak olan 'Benim En Güzel Hikayem, Hayatım' kitabı okuyucular tarafından yoğun ilgi gördü.

2015'te söz vermiştim

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen kitap günlerinde Tarihçi Yazar Sacide Bolcan ile bir söyleşi gerçekleştiren CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Bolcan'ın 'Kır Çiçekleri' adlı eğitim bursuna ilişkin soru yöneltmesi üzerine, 2015 yılında CHP Milletvekili Adayı olduğunda maaşını almayacağını, tamamını maddi durumu yetersiz kız öğrencilerine dağıtacağının sözünü verdiğini ve Tacettin Bayır Kır Çiçekleri Eğitim Bursu'nun bu şekilde oluştuğunu belirtti.

120 öğrenciye ulaştı

İmza gününde okurlardan gelen soruları da yanıtlayan Bayır, Milletvekili maaşını da Kır Çiçekleri Bursu'na bağışladığının belirtilmesi ve kaç kız çocuğuna burs verdiğinin sorulmasına yönelik " 2015 ve 2019 yılları arasında 4 yıl boyunca yılda 54-60 öğrenci, toplamda 120 öğrenciye burs verdiğini kaydetti. Söyleşi ardından okurlarına kitabını imzalayan Bayır, oldukça yoğun bir ilgi ile karşılaştı. CHP'li Bayır, kitap imzalatan okurları da ile kitap ve ülke gündemine dair uzun uzun sohbet etti.