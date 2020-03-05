BBŞT 28. yaşına komedi ile giriyor

Bu yıl 28 yaşını kutlayan Bornova Belediyesi Şehir Tiyatroları (BBŞT) Mart ayına Radyo-yu Hümayun isimli müzikli güldürü oyunuyla giriyor.

İlk kez 1992 yılının Mart ayında perdelerini açan ve bugüne kadar yüzün üzerinde oyun sergileyen BBŞT, bu yılın 4. oyununu ayını Nisan ayı ortalarına kadar oynamaya devam edecek. Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sevda Şener Sahnesi'nde promiyeri yapılan oyun, büyük beğeni topladı. BBŞT oyuncuları Özlem Lale'nin yazıp, Hakan Taner Yıldırım'ın yönettiği komedide sergiledikleri performansla yine büyük beğeni topladı. Salonu dolduran tiyatroseverler tüm ekibi, dakikalarca ayakta alkışladı.

"Yok artık!" dedirten olaylar zinciri

1900'lü yılların başında İstanbul'da babalarından kalma eski bir konakta küçücük hayatlarına sıkışmış bir aileyi anlatan oyun, Avrupa'da yeni icat edilmiş radyonun hayatlarına girmesiyle yaşanan ilginç olayları anlatıyor. Aşk, entrika ve şantajlarla dolu Radyo-yu Hümayun, tekmili birden yok artık dedirtecek bir komedi.

Kursiyer Oyunları Festivali Mayıs'ta

Radyo-yu Hümayun, Mart ayı boyunca ve Nisan ayı ortasına kadar, Cuma ve Cumartesi günleri saat 20.00'de izleyici ile buluşacak. Bu oyunla birlikte Başka Bir Bremen Mızıkacıları Hikayesi adlı çocuk oyununu da Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelemeye devam eden Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu, her yıl olduğu gibi Mayıs Ayı sonunda Kursiyer Oyunları Festivali düzenleyecek.