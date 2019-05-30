Ben Bir Balık Olsam ödülleri

Westpark Outlet' te düzenlenen 'Ben Bir Balık Olsam!' Resim Yarışması ödül töreninde, dereceye giren 25 eser sahibi öğrenci ve öğretmenleri, plaket ve ödüllerini Westpark Yatırımcısı Mahmut Tan ile Funtastic Aquariums İzmir Yatırımcısı Polin Grup Yönetim Kurulu Üyesi Bilge Pakiş'ten aldı.

Deniz şehri İzmir'de yaşayan ve eğitim gören çocukların deniz ve çevre bilincini arttırmak ve su altının büyülü dünyasını çocukların gözünden, tüm İzmirlilerle paylaşmak üzere bu yıl 1.'si düzenlenen 'Ben Bir Balık Olsam' konulu ödüllü resim yarışması İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü izin ve desteği ile hayata geçirildi. Milli eğitim öğretmenleri ve üniversite akademisyenlerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilen 2442 eser arasından kazanan öğrencilere ödüllerini takdim edilmek üzere Westpark Outlet'de düzenlenen Ödül Töreninde, sonuçları takip eden miniklerin heyecanı görülmeye değerdi.

Özel öğrenci

Resim yarışması katılımcıları arasında bulunan özel öğrenci Şaziye Gezgin, jüri tarafından İzmir Akvaryum Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Ödül Töreni, derece giren ve sergilenmeye değer 50 eserin yer aldığı 'Ben Bir Balık Olsam' Resim Yarışması Sergisi'nin açılışı ile sona erdi. 29 Mayıs - 09 Haziran 2019 tarihleri arasında açık kalacak Resim Sergisi, Westpark Outlet Akvaryum Katı'nda ziyaretçilerini bekliyor.