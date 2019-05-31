Her yıl olduğu gibi bu yılda konserler, gösteriler, paneller, tiyatrolar, sergiler ve birbirinden güzel etkinliklerle kentte bayram havası yaşatacak Uluslararası Bergama Kermesi 17-23 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

Uluslararası Bergama Kermesi 83 Yaşında

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önerisiyle 1937 yılında başlayan ve bu yıl 83’üncüsü düzenlenecek olan Türkiye’nin ilk yerel festivali olan Uluslararası Bergama Kermesi programı belli oldu.

Her yıl olduğu gibi bu yılda konserler, gösteriler, paneller, tiyatrolar, sergiler ve birbirinden güzel etkinliklerle kentte bayram havası yaşatacak Uluslararası Bergama Kermesi 17-23 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

Bergama’nın yetiştirdiği dünyaca ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’nin konseri ile açılış yapacak olan Bergama Kermesi’nde, pop müziğinin sevilen sanatçısı Buray, ünlü şair Ahmet Selçuk İlkan, Türk Halk Müziğinin sevilen sanatçısı Zara, şair Dursun Ali Erzincanlı, ve şarkıları ile pop müziğine damga vuran sanatçı Rafet El Roman sevenleriyle buluşacak. TRT Müzik kanalının en sevilen programı ‘Alaturka Geceler’in de canlı yayınlanacağı Bergama Kermesi’nde yerel müzik grupları ve farklı yörelerin halk oyunları gösterileri kermese renk katacak.

BERGAMA İÇİN HEYECANIMIZ VE COŞKUMUZ HİÇ EKSİLMEYECEK

İlkler kenti Bergama’nın en önemli değerlerinden olan Kermesin , kuşaktan kuşağa aktarılarak bugünlere ulaştığını ifade eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “ Ne mutlu bize ki, Bergamamızın düğünü, Bergamalıların da bayramı olan kermesimizin 83. Yılını kutlamanın gururunu yaşayacağız. Bu gururu bizlere yaşatacak hemşerilerim ve tüm misafirlerimiz için bu yıl Bergama Kermesi’nin özüne ve ruhuna yakışan bir program hazırladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine, ona layık şekilde sahip çıkıyoruz. Bergama için duyduğumuz bu heyecan ve coşku hiç eksilmeyecek” dedi.