Bergama'nın 4 bin yılı fuardaydı

Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı işbirliği ile düzenlenen YAPEX Restorasyon Koruma ve Kültür Mirası Fuarı ve İş Platformu'nda Bergama Belediyesi de stant açtı.

Bergama'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtıldığı fuarın açılış törenine Belediye Başkanı Hakan Koştu da katıldı.

Turizm olanakları

"4000 bin yıllık kent" sloganı ve Bergama'nın tarihi zenginliklerini içeren görseller ile hazırlanan Bergama standı büyük ilgi gördü. Çok sayıda ziyaretçinin geldiği stantta herkesle tek tek ilgilenen Belediye Başkanı Hakan Koştu, ziyaretçilere Bergama'nın turizm olanakları, tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgiler verdi.

İlk adımları attık

Bergama'nın yıllardır süre gelen olumsuzluklarını yenebilmesi adına belediye olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını açıklayan Başkan Hakan Koştu, şunları söyledi: "İlçemizin uluslararası ve yerelde çok tanıtılmadığı gerçeği karşımızda duruyor. Biz bu eksikliği Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Turizm Tanıtma Ajansı aracılığıyla gidermek üzere kolları sıvadık. Geçen hafta Bergama'da gerçekleştirdiğimiz toplantıda bunun adımlarını attık. Şuan hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ankara'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dosyamızı önümüzdeki günlerde ben bizzat götüreceğim. Bergamamız için tanıtım atağını Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un verdiği destekle başlatacağız."