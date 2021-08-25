İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer’in İzmir’i bir kültür sanat kentine dönüştürme vizyonu çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından da desteklenen Bergama Tiyatro Festivali’nin ikincisi üç yıllık aranın ardından yarın başlıyor. Ulusal ve uluslararası toplulukları sanatseverlerle buluşturacak festival 29 Ağustos’ta sona erecek

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Belediyesi, Bergama Kültür ve Sanat Vakfı (BERKSAV), Bergama Ticaret Odası (BERTO) ve Ne Yerde Ne Gökte Derneği’nin destekleriyle BERaBER ve 3dots tarafından düzenlenen Bergama Tiyatro Festivali yarın başlıyor. Üç senelik aranın ardından bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde ulusal ve uluslararası 25 oyun sahnelenecek. Ulusal ve uluslararası toplulukları sanatseverlerle buluşturacak festival yarın (26 Ağustos) başlayacak ve 29 Ağustos’ta sona erecek.

Direktörlüğünü Öner Eren Arıkan’ın üstlendiği festival programı, uluslararası oyunların yanı sıra yerele de imkan tanımak, amatör-profesyonel tiyatroların sektörleşme sürecine katkı sağlayacak bir ortam yaratmak, sosyal kültürel yaşama erişim hakkı tanımak, çocukların ve gençlerin katılımını arttırmak gibi dört temel konuyu göz önünde tutarak hazırlandı.

Seçkiler, atölyeler, paneller

Festivalde katılımcıları Bergama’nın simgeleşmiş mekânlarında özel bir seyir deneyiminin yanı sıra paneller ve atölyeler ile dolu dolu bir program bekliyor. “Sahnesinden”, “Dünyadan”, “Bergama’dan”, “Bölgeden”, “Çocuklar İçin”, “Festivale Özel” ve “Yan Etkinlikler” olmak üzere 7 başlıkta seçkiler, atölyeler, paneller katılımcılar ile buluşacak.

“Sahnesinden” başlığı altında Bir Baba Hamlet (Baba Sahne), Demiryolu Hikâyecileri (Kumbaracı50), Fü (Tiyatro Terminal), Herkes Kocama Benziyor (Kadıköy Emek Tiyatrosu), İşgüzar Bir Tekerrür (Tiyatro Peron), Sesin Resmi (Dot Tiyatro), Taşıdıklarımız (Çıplak Ayaklar Kumpanyası), Vahşet Tanrısı (DasDas) oyunları festival süresince izlenebilir.

Dünyadan Seçkiler başlığı altında Mandala - David Somlo (Macaristan) ile Petite Mécanique Humaine - Cie Kontamine (Fransa) bu yılki festival programında yer alıyor.

Bergama'dan başlığı altında Adam Adam (Eyüp Gülmez), Bir Delinin Hatıra Defteri (BERKSAV Oda Tiyatrosu), Modern Doğaçlama Tiyatro Gösterisi ve Psikoz 4.48 (Bora Çınar) performansları festival programı kapsamında takip edilebilir.

Bölgeden başlığında ise Rüya /Şeyh Bedreddin Destanı (Heybe Tiyatro), Kaçak Çay Performansı (tibia x fibula), Neredeyse Tuhaf (Performans Araştırmaları Lab.), Parşömen (Proje Difüzyon) oyunları görülebilir.

Festivalde bu yıl Bir Karagöz Oyunu / Yalancı Sahici (Şeyler Kukla ve Obje Tiyatrosu), Gülmeyen Kral (Mozart PSM), Masal Masal İçinde (Semaver Kumpanya), Yamuk Yemek (Moda Sahnesi) ve Yumurtadan Çıkan Fil (Atta Festival) oyunları Çocuklar İçin başlığı çerçevesinde çocuk izleyiciler ile buluşacak.

Bergama Stereo Bergama + Davul Geri Adım (Cevdet Erek) ve Uzak (Mekan Artı Berlin) performansları Festivale Özel kategorisinde izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

“Tek seyirciye özel” serüven!



Uzak oyununda Bergama, Bergama sokakları, caddeleri, tarihi alanları oyun mekanına dönüşüyor. Seyirciler kulaklıklar aracılığıyla, Bergama’nın Kale Mahallesi’nde, geçmişle gelecek arasında “tek seyirciye özel” olarak kurgulanmış bir serüvene katılıyor.

Hareket noktası olarak aldığı Büyük Bergama Sunağı’nı sesli mimari ve performanslar ile yeniden yorumlayan Cevdet Erek, bu yorumların ilki olan Bergama Stereo’yu 2019'da Ruhrtrienale kapsamında Bochum'da ve Berlin’de Hamburger Bahnhof Müzesi'nde sergilemişti. Sanatçı projenin Bergama'da gerçekleşecek uzun soluklu olması planlanan devamının ilk adımlarını festivalde sergileyecek.

Festival süresince Yan Etkinlikler başlığı altında takip edilebilecek paneller, alana dair atölyeler, yürüyüşler, çocuklar için atölyeler ve somut olmayan kültürel miras atölyeleri ise festivalin 4 temel konusu sektörleşme, yerelleşme, çocukların, gençlerin ve engellenen bireylerin kültür & sanata katılımı çerçevesinde kurgulandı.

Bir Baba Hamlet, Demiryolu Hikayecileri ve Vahşet Tanrısı biletleri Mobilet’te satışa sunuldu.