Bergama’da tarih yeniden canlanıyor

1842 yılındaki büyük sel felaketinde yıkılan tarihi Kazancı Köprüsü'nün yeniden inşa edilmesi çalışmaları başladı.

Belediye Başkanı Hakan Koştu, köprünün gün yüzüne çıkarılıp günümüz teknolojisiyle yeniden inşa edilmesi için temizlik ve arama çalışmalarının Selinos Deresi'nde köprünün bulunduğu noktada başladığını açıkladı. Kadim kent Bergama’nın turizm potansiyelinin artırılıp, bölgenin çekim merkezi haline gelmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Kozak caddesi ile eski kozak caddelerinin kavis yaptığı yerde halen köprüye ait izler bulunuyor. İnşa edilecek köprü tarihi mahallelerimize ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak ve önümüzdeki yıllarda Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projemizle bütünleşecek. Bu alternatif aksta, antik dönem kalıntılarını koruyan ve günümüz teknolojisi ile inşa edilecek köprü sayesinde tarihi dokuya ulaşım büyük ölçüde rahatlayacak” dedi.