Bilgi'de Zihin Günleri

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında birincisi gerçekleşen İstanbul Zihin Günleri, bu yıl İstanbul Kent Üniversitesi'nde, Hariom Yoga Merkezi ile Üniversite'nin Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nin ortaklığından 6-7-8 Aralık tarihlerinde düzenleniyor.

Bilgi'de Zihin Günleri
18 Ekim 2019 Cuma 15:15

Psikiyatriden tiyatroya, mimarlıktan sinemaya, edebiyattan matematiğe kadar geniş bir yelpazede seminer, konferans, forum ve atölye çalışmalarını kapsayan etkinliklerle birlikte çok çeşitli yoga, meditasyon, tai chi tekniklerini içeren dersler de Zihin Günleri'nde takip edilebilir.

Katılım ücretsiz

Dört ayrı salonda birbirine paralel olarak devam edecek olan toplantıların, buluşmaların, atölyelerin ortak amacı insan zihninin işleyişini kuramsal ve uygulamalı olarak bütünüyle ele alabilmek. Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur'un açılış konuşmasıyla başlayacak olan etkinliklerde ilk gün ücretsiz ve herkesin katılımına açıktır. Elli kadar etkinliği bir çatı altında toplayan etkinlik biletleri 21 Ekim'e kadar çok uygun rakamlarla  www.zihingunleri.com <http://www.zihingunleri.com/>  linkinden edinilebilir.
  
 

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