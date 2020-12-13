Bizleri ıssız bırakmayın!

İzmir'deki deprem riski nedeniyle Konak Meydanı'ndaki kamu ve yerel yönetimlere ait binalar boşaltılıyor. Kemeraltı Çarşısı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, "Binlerce çalışanı, memuru çarşıdan uzaklaştırmayın. Çarşımız ıssızlaşmasın" dedi

İzmir'deki deprem riski nedeniyle Konak Meydanı'ndaki kamu ve yerel yönetimlere ait binalar boşaltılıyor. Bu binalardaki çalışanların Kemeraltı Çarşısı'ndan alışveriş yaptığını anlatan Kemeraltı Çarşısı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, 926 Sokağı'nın makus talihini yaşamak istemediklerini söyledi. O sokaktaki Ayakkabıcılar Çarşısı'nın Işıkkent'e taşınmasından sonra çarşıdaki hareketliliğin azaldığını söyleyen Girgin, "Binlerce çalışanı, memuru çarşıdan uzaklaştırmayın. Çarşımız ıssızlaşmasın" dedi. İzmir'de uzun yıllar önce alışverişin adresi olarak bilinen Tarihi Kemeraltı Çarşısı, eski günlerini arıyor. Adliye'nin 20 yıl önce Bayraklı'ya, Ayakkabıcılar Sitesi'nin ise 21 yıl önce Işıkkent'e taşınmasının ardından Konak'taki çalışan sayısının azaldığını ve çarşıdan günlük alışveriş yapan insan sayısında ciddi düşüş yaşandığını söyleyen Kemeraltı Çarşısı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, ayakkabı esnafının yer aldığı 926 Sokağı'nın kaderine terk edildiğini belirtti. Ayakkabıcıların başta Işıkkent olmak üzere çeşitli sanayi sitelerine taşınması ile bir çöküntü alan halini alan Havralar Bölgesi'nin bu en önemli sokağı uzun zamandır yenilenmeyi beklediğini söyleyen Girgin, deprem riski nedeniyle Konak Meydanı'ndaki kamu ve yerele ait binaların boşaltılması nedeniyle büyük tedirginlik yaşadıklarını söyledi.

Binalar boşaltılıyor

Kemeraltı esnafı olarak en önemli sorunlarının Konak Meydanı'nda bulunan belediye ve emniyete ait binaların risk nedeniyle boşaltılması olduğunu anlatan Girgin, "O binalarda çok sayıda çalışan var. Uzun zamandan beri var olan deprem riski ayyuka çıktı. Bu binalar aceleyle boşaltılmaya başlandı. Bizim en büyük korkumuz 926 Sokak'ta olduğu gibi bu binaların boş bırakılması. 25 yıl önce burada bir hareketlilik vardı. Ayakkabıcılık sektörü Kemeraltı ve İzmir'e değer katıyordu. Işıkkent'e gitmelerinin ardından bu enkazı biz 25 yıldır taşıyoruz" dedi.

Ciddi sorun yaşarız

Konak Meydanı'ndaki yerel ve kamu yönetimindeki binalarda çalışanların da Kemeraltı'na bir nefes olduğunu dile getiren Girgin şöyle devam etti: Bu çalışanların öğle tatilinde dışarı çıkıp bir şeyler yemeleri iş çıkışında eve giderken alışverişlerini buradan yapmaları bizi güçlendiriyordu. Az değil 3 bin-4 bin kişiden bahsediyoruz. Bu insanlar başka yere giderse ciddi sorunlar yaşarız. Biz esnaf olarak Kemeraltı'nda var olan binaların ivedilikle değerlendirilmesini istiyoruz. Çalışanların çarşı içindeki binalara yerleştirilmesini talep ediyoruz.

Esnaf çözüm bekliyor

Ayakkabıcıların bulunduğu 926 Sokağı'nın terk edildiğini ve bina sahiplerinin mülklerine değer katamadığını ifade eden Semih Girgin, "Kirası 1000 lira olan binalara 100 liraya kiracı bulamadılar. Terk edilen yerde gece yaşanmaz. Burası Kemeraltı'nın atar damarlarından biriydi. Burnumuzun dibinde Havra Sokağı, sağ tarafımız Anafartalar Caddesi, sol tarafımız Mezarlıkbaşı. Bu binaların hepsi uzun yıllardır boş. Biz bu binalara atölyelerin gelmesini istedik. İnsan yaşadıkça Kemeraltı'na değer katabiliriz. İnsanın olmadığı bir yerde zaten hiçbir şey verimli olmaz. Belediye başkanımızın ve diğer yöneticilerimizin kesinlikle insan ayağını Kemeraltı'ndan uzaklaştırmalarını istemiyoruz" dedi. Konak bölgesine Adliye, Belediye, Valilik ve Emniyet binalarının değer kattığını anlatan Girgin, şunları söyledi:

Her geçen gün şartlar değişti. Adliye yoğunluğu taşıyamaz hale geldi ve onun yerine başka bir şey düşünülmedi. Adliye Bayraklı'ya taşındığı zaman giriş çıkış yapan insanlar çekildi. Bu bizim için büyük kayıptı. Arkasından ayakkabıcılar taşındı. Kendi içimizde kayıp yaşamaya başladık. Pandemi süreci ve deprem üzerine eklendi. Binaların boşaltılması kararı bizim için ciddi bir sorun. Bu sorunu masada çözmek zorundayız."

Uzaklara gitmeyin

Kemeraltı'ndaki otel ve kafeterya işletmecisi Hakan Korkuter de işyerlerinin taşınmasının kendilerini olumsuz etkileyeceğini söyleyerek, "Öğle vaktinde hem arayı değerlendirmek isteyenler hem de çarşıda çay, kahve içmek isteyenler işletmemize gelip otururdu. Uzaklara gitmelerini istemiyoruz. Kemeraltı civarında ya da hemen arkamızdaki 926 Sokak'ta boş imalathaneler var. Onlar gayet sağlam, güzel dükkanlar. Kemeraltı'ndan gitmesinler lütfen" dedi.



