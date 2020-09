Boğaz'a saygı için yüzdüler

Her hafta sonu İstanbul Boğazı'nın çeşitli noktalarında yüzen bir grup profesyonel yüzücü, bu defa takım elbise ile Kireçburnu'ndan Aşiyan'a kulaç attı. Yaklaşık 8 kilometrelik bir parkuru 3 saatte geçen ekip, her hafta sonu yüzdükleri Boğaz'a teşekkür amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti

Şiirlere, romanlara, filmlere konu olan İstanbul Boğazı güzelliği ve konumuyla dünyada önemli boğazlar arasında yer alıyor. Her gün farklı insanlara, gemilere ev sahipliği yapan İstanbul Boğazı, bu sefer de kendilerini 'Boğazın Efendileri' olarak adlandıran bir grup yüzücüye ev sahipliği yaptı. Açık denizlerde yüzme tecrübesi olan yaklaşık 30 yüzücü, Boğaza olan sevgi ve saygılarını göstermek için takım elbiseleri ile Kireçburnu'ndan Aşiyan'a kadar kulaç attı. Mayıs ve Kasım ayları arasında her hafta sonu İstanbul'un çeşitli noktalarında yüzen ekip, yılda bir kez saygılarını göstermek için takım elbiseleriyle Boğaz'da boy gösteriyor.

Yılda bir kez yapıyoruz

İstanbul Boğazı'na saygılarını göstermek ve teşekkürlerini sunmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten takım kaptanı Ali Akgül, "İstanbul'un çeşitli noktalarında yüzen bir profesyonel bir ekibiz. Mayıs ayından kasım ayına kadar düzenli olarak Boğaz'da yüzüyoruz. Boğaz bize her yıl ev sahipliği yapıyor. Bu ev sahipliğine karşılık olarak arkadaşlarla toplandık bugün takım elbiseyle yüzeceğiz. Biraz zor olacak bizim için ama çoğunlukla Boğaz'ın akıntısıyla yüzüyoruz. Bunu üç sene önce başlattık. Boğaza karşı saygımızı, sevgimizi göstermek için her sene yılda bir kez yapıyoruz" dedi. Yüzmek için Kocaeli'den gelen Enes Şirin ise denize tutuklu olduğunu söyleyerek, "Her sene yüzüyoruz. Bugün de teşekkür amaçlı takım elbiseyle yüzeceğiz. Takım elbiseyle yüzmek zor olacak ama daha önce de denemiştik bu zorluğun da üstesinden geliyoruz. Kocaeli Gebze'den geliyoruz. Sabah saat 05.00'te geldik" diye konuştu.

Karadan da destek

Yaklaşık 30 yüzücü, gerekli güvenlik önlemlerini alarak Kireçburnu sahilinden, Aşiyan'a kadar kulaç attı. 8 kilometrelik parkur yaklaşık 3 saatte tamamlandı. Öte yandan, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için takıma karadan da destek sağlandı. Karadan destek sağlayan Hasan Heke de "Yüzücülerimizin hepsi profesyonel ancak denizde yaşanacak olumsuzlukları engellemek, yardımcı olmak için karadan da destek sağlıyoruz" dedi. Kırmızı pantolon, beyaz gömlek ve kravatla parkuru tamamlayan yüzücülerden Ercan Yürek ise "Normal zamanda bu kadar şık giyinmiyoruz ama deniz tutkusu için süsleniyoruz. Farkındalık oluşturmak, çevredeki insanların dikkatini çekmek yüzlerini güldürmek için yapıyoruz. Gerekli önlemleri de alıyoruz. Şamandıramız, gözlüğümüz ve kara ekibimiz var. Profesyonel olmayan yüzücülere tavsiye etmiyoruz" ifadelerini kullandı.