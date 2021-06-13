Bornova'da Nostaljik Sinema Günleri başlıyor

Bornova Belediyesi Bornovalıları birbirinden güzel filmlerle buluşturuyor

Her yıl gerçekleşen Açıkhava Sinema Günleri bu sene nostaljik filmlerle sinamaseverlerin karşısına çıkacak. Türk sinema tarihinin unutulmaz filmleri bu kez koronovirüs tedbirleri çerçevesinde Bornovalılar için oynayacak.

Bornova'nın farklı mahallerine kurulacak platformlarda yapılacak olan Nostaljik Açıkhava Sineması Günleri 15 Haziran ve 7 Temmuz tarihleri arasında kalan Salı ve Çarşamba günleri gerçekleşecek. Gösterimlerde Mavi Boncuk, Süt Kardeşler, Gülen Gözler, Tatlı Dillim, Sev Kardeşim, Yalancı Yarim, Bizim Aile ve Neşeli Günler filmleri izleyici ile buluşacak. Ayrıca saat 20:30'da başlayacak olan gösterimlerde film keyfinin yanında leblebi ve gazoz da ikram edilecek.

Tüm Bornovalıları film gösterimlerine davet eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Pandemi nedeniyle evlerinde kapalı kalmak zorunda kalan halkımızı normalleşme adımları ile beraber biraz rahatlatmak istedik. Bunun için sinema tarihimizin unutulmaz sıcak ve samimi filmlerini nostalji olarak mahallelerimize taşıyoruz"dedi.

Filmlerin gösterim yer ve tarihleri ise şu şekilde olacak:

15 Haziran Salı: Mavi Boncuk - Çiçekliköy (Nirvana Kahvaltı Salonu Otoparkı)

16 Haziran Çarşamba: Süt Kardeşler - Çamdibi Atatürk Parkı Amfi Tiyatro

22 Haziran Salı: Gülen Gözler - Mevlana Mahallesi Göçmen Parkı

23 Haziran Çarşamba: Tatlı Dillim - Kavaklıdere Saliha Hüseyin Özyavuz İlkokulu Bahçesi

29 Haziran Salı: Sev Kardeşim - Altındağ Rekreasyon Alanı

30 Haziran Çarşamba: Yalancı Yarim - Yakaköy Kalkındırma ve Tanıtma Derneği Bahçesi

6 Temmuz Salı: Bizim Aile - Naldöken Mahallesi (Fevzi Çakmak Cad)

7 Temmuz Çarşamba: Neşeli Günler - İnönü Mahallesi Pazaryeri Önü