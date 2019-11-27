Bornova'dan Ankara'ya; Sessizlik

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT) Türkiye'nin en uzun soluklu tiyatro festivallerinden olan Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nde "Sessizlik" adlı oyunla Başkent seyircisinin karşısına çıktı.

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakfı tarafından düzenlenen Festival'de, Moira Buffini'nin yazdığı, Serdar Biliş'in çevirisini yaptığı, Onur Erdoğan'ın yönettiği oyun büyük beğeni topladı. Yurt içinden ve dışından 29 tiyatro topluluğunun katıldığı festivalde, sanat otoritelerinden tam not aldı. Tiyatroseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. BBŞT festivale geçtiğimiz yıllarda da katılmış ve sahnelediği oyunlarla büyük beğeni toplamıştı.

Önemli misyon

BBŞT'nin ulusal ve uluslararası festivallerde yer almasının gurur ve mutluluk verici olduğunu dile getiren Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ; "Kültür ve sanata büyük önem veriyoruz. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu da bu anlamda İzmir Devlet Tiyatrosu'ndan sonra kentteki tek kadrolu repertuar tiyatrosu olarak çok önemli bir misyona sahip. Bize düşen görev BBŞT'yi daha çok izleyici ile buluşturmak" dedi. 16 yaş ve üzeri izleyicilere açık olan Sessizlik, Ortaçağ karanlığından günümüze taşan soru işaretleriyle dolu, kadının toplumsal ve cinsel kimliği, erki elinde bulunduranların gücü ile dinin doğayla karşılaştığı tarihsel bir yola koyulma öyküsü.