Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Manisa'da

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, 19-20 Ekim'de, 'La Fonten Orman Mahkemesinde' isimli oyunuyla Manisalı çocuklarla buluştu.

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Manisa'da
21 Ekim 2019 Pazartesi 12:59

Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip, geleceği korumaya yönelik çalışmalar kapsamda 2008'de başlayan, bugüne kadar 700'ü aşkın temsille 200 binden fazla çocuğa ulaşan ve Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, bu kez Manisalı çocuklarla bir araya geldi. Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun 'La Fonten Orman Mahkemesinde' adlı oyunu 19-20 Ekim'de Tutso Konferans Salonu'nda ücretsiz sahnelendi. Manisalı çocuklar ve aileleri, hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyunda eğlenceli dakikalar geçirdi.

Yalvaç Ural yazdı

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu anlamlı projede 2010'dan beri Sadri Alışık Kültür Merkezi (SAKM) ile çalışıyor. Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk Çocuk Edebiyatı'nın en önemli yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı ve SAKM tarafından sahneye konan oyunun, gelecek dönemde de on binlerce çocukla ve aileleriyle buluşması amaçlanıyor.

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