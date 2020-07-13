Bright İncelemesi

Bağlantı Modern dünyayla fantastik yaşamı bir araya getiren yapımlar nadir olarak sinema dünyasında kendini gösterebiliyor. Elf, ork ve insanlardan ibaret olan bu dünyayı iyi bir altyapıyla işleyen yapımlar arasında Bright da kendine yer buluyor.

Netflix dijital platformunda yer alan bu yapımı aynı zamanda da fullhdfilmizledayi içerisinde de takip edebilmek mümkün olabilmektedir. Bright yapımında iki polis memurunun bir gece başlarına açtıkları belalardan ve bu durumlardan kurtulma süreçlerinden söz ediliyor. Bu üç ırkın yerleştiği şehrin düzenlenmesinin ne kadar başarılı olduğu da film esnasında yapılan tanıtımlarla kendini gösterebiliyor.

Bright Kötü Yönleri

Bright filmi her ne kadar iyi bir giriş ve gelişme kısımlarına sahip olsdaya da filmin senaristlerinin sonuç kısmında bocaladıkları da göze çarpan bir detay olarak ifade edilebiliyor. Kimi zaman devam niteliğinde bir yapımın ortaya konulacağı söylense de halen daha bu konuda bir gelişme de görülemiyor. Gelişme bölümünde son derecede zor bir biçimde sonuçlanacağı imajı yaratılan olay örgüsünün dakikalar içerisinde sonuçlanması sinema izleyicilerini pek de tatmin etmeyecek bir durum olarak görülebiliyor. Bundan dolayı da herkesi memnun etmeyen bir sinema projesi olduğunu da gösterebiliyor. Kurmuş oldukları fantastik dünya ideal olsa da filmizle kapsamında hüsran yaratabilecek bir sonuç sunabiliyor.

Bright Komedi Unsurlarını Barındırıyor Mu?